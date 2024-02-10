Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов

Интервью Карлсона стало еще одним кирпичиком в антипутинскую стену Европы, убежден эксперт.

https://glavred.info/article/evropa-vosprinyala-intervyu-putina-karlsonu-kak-signal-o-napadenii-zhirnov-10540460.html Ссылка скопирована

Интервью Такера Карлсона открыло миру истинное лицо Путина - Сергей Жирнов / Главред

Российский диктатор Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Путин вместо прямых ответов на вопросы вновь прочел лекцию по истории, согласно которой "украинской нации не существовало", а Польша якобы сама вынудила Гитлера напасть. Не говоря уже о том, что Путин прямо обвинил Штаты в финансировании войны в Украине, которую Киев якобы сам и начал, тогда как Россия якобы ее "предотвращала".

В интервью Главреду полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов рассказал, в чем Путин взял пример со Сталина, как изменится поддержка Украины со стороны Европы и почему для Киева выгоден второй фронт.

Как бы вы охарактеризовали интервью Путина – на кого оно рассчитано?

Я посмотрел это интервью – это, конечно, ужасная штука. Про путинские выступления я всегда говорю своим коллегам, с которыми разговариваю, что мне надо доплачивать или давать молоко за вредность. Как в советские времена, когда люди работали на вредных предприятиях.

И это, кстати, очень хорошая новость для всех, кто не любит Путина и Такера Карлсона. Потому что американцы это слушать не будут – это слушать невозможно. И, кстати, Карлсон сделал предисловие к этому интервью, где сказал, что, мол, мы начали говорить, но Путина понесло, и он полчаса рассказывал нам какую-то лекцию по российской истории.

Мол, это совершенно ужасно, но вы извините, потому что я его пытался прервать, вывести на нормальную стезю, однако остановить его было невозможно. И это говорит медийный профессионал – даже если нельзя сказать, что он журналист, но он хороший ведущий. Его программы регулярно набирали под 5 миллионов зрителей (что для Америки – много). И в этом смысле, от этого интервью было много ожиданий, раскрутки вокруг него. Россияне вообще сделали из этого интервью суперсобытие, потому что в кой-то веке такой известный американский ведущий к ним приехал.

Доходило до смешного – буквально рассказывали, куда он ходил. Не хватало только сказать, что он зашел в туалет, помылся и позавтракал. То есть описывали каждый его шаг. Исторически такие вещи были у Сталина, Хрущева и Брежнева. У Сталина в тридцатые годы было понятие "полезные идиоты", когда приезжали какие-то известные на Западе люди. Например, из Франции в СССР приезжал Андре Жид, известный французский писатель, политический деятель, убежденный коммунист. Он приехал в Советский Союз и его тоже везде возили, но когда он вернулся во Францию, он дал интервью и написал книгу, где практически разоблачил сталинский режим. И Сталин, говорят, даже хотел его убить. У Хрущева такая же история была с Ив Монтаном и Симоной Синьоре, французскими актерами кино, очень популярными во Франции, которые снимались не только во французских фильмах, но и крупных американских блокбастерах. Актеры приехали в Советский Союз чуть ли не на полгода, и их везде возили – и на Голубой огонек, и по всяким колхозам-совхозам. А после этого Ив Монтан уехал в Голливуд, и, в общем, показал свою буржуазную сущность, после чего его запретили в Советском Союзе.

Такер подпадает под такую же штуку. То есть он пропагандист, который приехал к Путину, и режим был так счастлив, что к нему в кой-то веке приехал известный человек, что из него сделали некую российскую звезду.

Интервью на самом деле очень скучное, длинное и ни о чём. Те, кто смотрели выступления Путина в последние два года, вообще не увидели в нем ничего нового – это переливание из пустого в порожнее всего того, что Путин многократно транслировал на российскую аудиторию. И меня разочаровал Такер Карлсон – я считал, что он, может сделать какие-нибудь яркие ходы, задать провокационные вопросы просто для того, чтобы поинтереснее это дело смотрелось.

А Путин ему сразу сказал, мол, что вы сюда приехали, телешоу делать или серьезное интервью? Такер заулыбался и сказал о серьезном интервью. А серьезное интервью с точки зрения Путина – это скучное интервью, когда он долго рассказывает ни о чём или о его жутком видении мира. То есть получилось пропагандистское видео, в котором Такер просто сидит и слушает Путина, как болван.

Смотрите видео беседы с Сергеем Жирновым об интервью Путина с Такером Карлсоном:

А на кого оно, в принципе, рассчитано – больше на российскую аудиторию или же все-таки на американскую, республиканскую?

Ответ на этот вопрос очень легко найти, если посмотреть, когда оно вышло в эфир. В Москве было 2 часа ночи, когда, естественно, такая большая аудитория не смотрит. Оно, конечно, предназначалось для американской аудитории – для республиканцев, для поклонников и Такера Карлсона, и Дональда Трампа. Но эта целевая аудитория – это люди, как правило, без образования или с очень низким социальным уровнем, и я сомневаюсь, что эти люди выдержат 2 часа этой бодяги, потому что слушать это просто невозможно.

Тем не менее вся эта операция была рассчитана исключительно на карман Такера Карлсона, даже если Путин не платил ему какие-то гонорары. В чем, кстати, я сильно сомневаюсь и думаю, что он получил очень солидный гонорар за свой приезд, ведь недавно всплыла информация о том, что автор двух книг про Путина, очень популярных в Германии, получил за каждую книжку по 600 тысяч евро доплаты помимо авторского гонорара от одного из российских олигархов. Поэтому я не думаю, что эта практика как-то изменилась, ведь когда такие известные личности что-то пишут, то им российская сторона, безусловно, доплачивает. Кроме того, Такер, естественно, сделал себе рекламу – у него собственные средства массовой информации, и это интервью стало для них эксклюзивом.

Для Российской Федерации и для Путина это интервью – тоже выгодная вещь, потому что Путин находится сейчас в состоянии предвыборной гонки. Хотя мы понимаем, что никаких выборов нету – есть один человек, который просто переназначается в результате странной процедуры. И, кстати, сопутствующее значение этого интервью было в том, что его объявили в четверг, значит 8 февраля, когда ЦИК РФ снимала Надеждина с гонки. И получилось так, что интервью Карлсона перекрыло саму новость о том, что Надеждина сняли.

Это сыграло примерно также, как нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, которое убрало интерес международных медиа к войне России против Украины на несколько месяцев. Я не думаю, что россияне специально все подгадывали, но, кстати, комиссия, к которой обратился Надеждин с тем, чтобы отложить рассмотрение его заявки на 10 февраля и вроде бы согласилась с его предложением, но перенесла на 8 февраля, когда Такер объявил о выходе интервью. Таким образом, это перебило собой новость, которая была неугодна Кремлю, поскольку снимает легитимность с путинских выборов.

Говоря о том, как Путин отзывался о Соединенных Штатах и о НАТО как об альянсе, не сложилось ли у вас впечатления, что, фактически, Путин, по аналогии с 24 февраля 2022 года, расписался в том, что он действительно планирует напаcть на страны НАТО?

В приличных медиа (потому что я сегодня слушал с утра, как у нас во Франции комментируют это интервью), это воспринято именно так. Говорят, что Путин говорит, что не хочет ни на кого нападать, но на самом деле наоборот, потому что мы уже слышали подобное накануне нападения на Украину. У Путина нет никакой репутации, никто не верит ему на слово. И в этом смысле, там, где люди размышляют и медиа работают с информацией, которую дает Путин, все было понято правильно. Другое дело, что пропагандистские медиа могут подавать все эти фразы "face value", то есть за чистую монету. И люди, у которых нет критического подхода, могут воспринять это так, как было сказано – мол, Путин нас успокоил. На самом деле, любой западный журналист мог бы на каждую фразу Путина отвечать убойным контраргументом. Ведь когда Путин, например, сказал, что Россия не нападала на Украину, это Украина начала войну, любой нормальный журналист мог бы сказать – мол, подождите, Гиркин ваш сам сказал, что развязал войну на Донбассе, вы сами сказали, что аннексировали Крым, а значит вы проявили агрессию. Кроме того, ваш собственный Пригожин говорил о том, что Путин нам врет уже 20 лет, и эту войну начал Путин, Шойгу и Герасимов. Шойгу – чтобы получить маршальские погоны, а Путин и Герасимов со своими людьми – деньги. И любой журналист сказал бы – что же получается, Пригожин говорит неправду? Он же ваш друг, вы же платили ему деньги, и т.д. На самом деле любой человек, который находится в теме, который знает как разговаривать с Путиным, мог бы даже оживить эту бодягу просто тем, чтобы предъявлять Путину его же результаты. Допустим, когда он очень долго рассказывал о расширении НАТО на восток. Любой нормальный западный журналист сказал бы, мол, вы же получили Швецию и Финляндию, и таким образом получилось расширение НАТО гораздо больше, чем в Украине. Вы получили общую границу с Финляндией 1350 километров, и это ответ на вашу войну, и никакого отношения Украина как страна к этому не имела. Но Такер показал, что он не в теме, не владеет никакими аргументами и не может возразить Путину даже ничего из того, что лежит на поверхности.

Обращаясь к Штатам и, собственно, к республиканцам, Путин, вероятно, рассчитывает на то, что все-таки Трамп выиграет выборы, и можно будет начать договариваться с CША?

Да, это совершенно явно прослеживается в интервью. Он надеется, что республиканцы выигрывают. Такер прямо его спросил о том, достиг ли Путин своих результатов в войне. Путин ответил отрицательно, долго разговаривал о денацификации. И в этом смысле, это была единственная часть интервью, где Такер показал себя критически, говоря о том, что Гитлер умер 80 лет назад, никаких нацистов уже нету, и, мол, что за глупость вы нам тут несете. А дальше Путин выразил надежду, что американская сторона одумается и перестанет помогать Украине. Причем это была довольно интересная фраза, потому что она полностью показывает настоящие интересы Путина и разбивает все разговоры о переговорах. Он сказал, что если США перестанут вооружать Украину, то все очень быстро закончится. Грубо говоря, РФ тогда разобьет Украину, завоюет ее, и все цели будут достигнуты, не сказав о том, что потом сядет за стол переговоров. Это был огромный прокол Путина, потому что он озвучил свои истинные цели.

Как, по-вашему, после того, как это интервью было воспринято в европейских странах, может измениться отношение Европы и НАТО в целом к войне в Украине?

В этом смысле это интервью положительное. Потому что Путин приоткрывает свое истинное лицо и продолжает пугать Европу. Европа, в общем, уже проснулась и поняла, что Россия является для неё реальной угрозой. Но Европа начинает это понимать еще не до конца – к сожалению, не ко всем пришло понимание, что Украина защищает ее от этой угрозы, и поэтому Украине надо помогать. Это уже понимает европейское руководство, но Европа на уровне обывателя.

В этом смысле интервью Путина Карлсону – это очередной кирпичик в антипутинскую стену, которая выстраивается в Европе. И это – его единственная положительная роль.

Соответственно, можно гипотетически рассчитывать на то, что Европа, возможно, ускорит какие-то поставки Украине оружия, я правильно вас поняла?

Европа уже сейчас ускоряет свои поставки. Мы это видим по тому, что Европа, наконец, проголосовала за 50-миллиардный пакет на уровне ЕС, где в основном, конечно, финансовая помощь, но, в том числе, и деньги на вооружение. Кроме того, двусторонние договоренности стран Европы с Украиной, которые продолжаются. В этом смысле в Европе уже как два-три месяца изменился дискурс. Если посмотреть на французского президента Макрона, то он уже начал открыто говорить, что Франция будет помогать Украине, даже если перестанут американцы. Макрон, кстати, сказал, что министерство обороны Франции заключит новые договоренности, в частности, войдет в артиллерийский пул, который будет работать с Украиной. Также несколько европейских стран по примеру Великобритании готовы подписать новые договоры. Пусть это больше декларация о намерениях, чем настоящий настоящий договор о гарантиях безопасности Украины, но тем не менее этот процесс идет. К нему присоединилась Германия, и Франция. То есть на самом деле в Европе все просыпаются и довольно активно теперь занимаются этой помощью. Она может быть менее заметна в информационном пространстве, но то, что Европа уже активизировалась, это мы ощущаем реально по тем делам, которые происходят у Европы с Украиной.

Если Путин действительно решится на эту войну, как скоро в данном случае она может произойти? И какой она может быть – в отношении какой-то одной страны, или есть риск того, как говорил Путин во время интервью, что мир может оказаться на грани?

Мир балансирует на грани уже два года, как минимум, потому что постоянно муссируется тема ядерного оружия. Если не Путин, то Медведев, Лавров или Володин говорят об этом постоянно. Более того, я отношу себя к той части экспертного сообщества, которая считает, что мировая война уже идет. Причем она началась гораздо раньше – кто-то говорит, что она началась в 2014 году, но я считаю, что она началась, если брать во внимание блоковые отношения, еще в 2008 году, когда Россия напала на Грузию и поставила под сомнение уже послевоенный Ялтинско-потсдамский мир. По некоторым показателям можно сказать, что она началась с исламских террористических актов и с роста мирового терроризма, после крушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Здесь можно спорить по поводу того, как именно классифицировать эту мировую войну, какие именно интересы и какие именно полюса воюют, но она уже идет. С другой стороны не нужно и переоценивать ее, потому что Путин доказал, что он даже в одном месте, на востоке Украины, не может победить. Открыть второй фронт с его собственными силами было бы стратегической глупостью. И если он это сделает, то на самом деле это будет очень полезно для Украины. Потому что, во-первых, это ослабит Путина на украинском фронте, а во-вторых, если не дай бог он начнет какую-то серьезную борьбу с Западной Европой, то Западная Европа начнет гораздо более серьезно относиться к российской военной угрозе и отвечать на нее.

То есть любом случае она таким образом начнет еще больше помогать Украине с армейской точки зрения, а для Украины это будет послабление, потому что открытие любого второго фронта – это всегда ослабление той группировки, которая находится на украинском фронте. Это, кстати, путинский идиотизм. Я в этом смысле абсолютно не верю в стратегию этого, но поскольку Путин доказал, что он является стратегическим идиотом, потому что если бы он им не являлся, он бы не начал войну против Украины. Эта война была абсолютно не подготовлена – генеральный штаб российской армии был против этой этой войны. Он понимал, что Российская Федерация не готова. Генштаб РФ это озвучил – Ивашов и Ходаренок говорили об этом за две-три недели до начала начала войны, но Путин их не слушал. Путин, кстати, доказал, что он абсолютно не критически воспринимает эту ситуацию – он создал собственную картину мира, и в ней он является жертвой и умным человеком, а все остальные – дураки. Вот поэтому ждать от такого такого человека рационального подхода к тому, что происходит, довольно сложно.

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.