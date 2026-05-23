Дроны навестили Новороссийск: вспыхнули крупные нефтяные объекты

Россияне массово жаловались на громкие взрывы.

Дроны атаковали Новороссийск / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

БПЛА атаковали Новороссийск

Пожары вспыхнули на двух нефтяных терминалах

"Грушевая балка" является крупнейшим хранилищем на Кавказе

В ночь на 23 мая беспилотники атаковали Новороссийск. В результате ударов вспыхнули пожары на территории нефтебазы "Грушевая балка" и на нефтеналивном терминале "Шесхарис". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Известно, что посреди ночи в городе звучали сирены системы оповещения об угрозе беспилотников. В то же время местные жители жаловались на взрывы.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

"Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала. На месте работают оперативные и специальные службы", — написал он.

Стоит подчеркнуть, что нефтяной терминал "Грушевая балка" — крупнейшее нефтехранилище на Кавказе. Нефтебаза состоит из подземных и наземных резервуаров общей вместимостью около 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов.

Кремль пытается скрыть удары по Москве

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что российские власти пытаются замалчивать факт ударов по Москве.

По его словам, регулярные удары по стратегическим объектам российской столицы могут влиять как на военный потенциал РФ, так и на настроения российского общества, заставляя жителей Москвы по-другому воспринимать реальность войны.

"Удары по Москве заметно углубляют внутренний раскол в российском обществе", — подчеркнул он.

Взрывы в России — последние новости

Как сообщал Главред, 21 мая в Сизране Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар. Местные жители сообщали, что горит одна из установок переработки нефти на Сизранском НПЗ.

20 мая в Ставропольском крае РФ был атакован Невинномиск, а именно местный химический комбинат "Азот". После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

19 мая под атакой оказались как минимум четыре российских города. В частности, известно о поражении НПС "Ярославль-3" — объекта "Транснефть-Балтика" в системе магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк, на участке Горький — Ярославль-3 — Палкино.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

