Почему Кремль пытается скрыть удары по Москве — названа неочевидная причина

- Российские власти замалчивают массированную атаку дронов на Москву
- Целью Украины являются крупные военные и промышленные объекты
Российские власти пытаются замалчивать факт массированного удара по Москве. Однако, несмотря на это, регулярные удары по стратегическим объектам российской столицы могут влиять как на военный потенциал РФ, так и на настроения российского общества, заставляя жителей Москвы по-другому воспринимать реальность войны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Что касается наших ударов по Москве и области, то пока российские власти заняли "позицию страуса", то есть прячут голову в песок и предпочитают об этом не говорить. После атаки беспилотников на Москву на российских центральных телеканалах этой теме посвятили менее минуты, а, например, в вечерней программе с пропагандистом Зарубиным это вообще не обсуждали", — отметил он.
Ступак отметил, что сейчас российские власти пытаются демонстрировать, будто ничего чрезвычайного не произошло, параллельно усиливая систему ПВО вокруг Москвы. По его словам, в столицу РФ могут перебросить дополнительные комплексы из других регионов, а в Кремле, вероятно, считают массированную атаку беспилотников одноразовой акцией и рассчитывают, что Украина не сможет повторить подобный сценарий.
"И здесь все будет зависеть от нас, от того, насколько мы смогли подобрать ключ к российской ПВО, стали ли наши дроны более защищенными и низколетящими, с большим количеством взрывчатки", — указал эксперт.
Военный эксперт подчеркнул, что в случае повторения таких ударов по Москве и области это может повлиять на настроения жителей российской столицы. При этом, по его словам, мишенями являются не жилые дома или автомобили, а крупные промышленные объекты, связанные с военно-промышленным комплексом и экономикой РФ — военные предприятия, теплоцентрали и система перекачки нефтепродуктов вокруг Москвы.
В качестве примера он привел предприятие "Кремний Эл" в Курской области, которое производило электронику для российских ракет и дронов и было серьезно повреждено украинскими ударами. Ступак добавил, что подобный интерес представляет и предприятие "Микрон" в Зеленограде на севере Москвы, а также другие крупные стратегические промышленные объекты.
"Чем больше будет ударов по таким объектам, тем больший эффект это окажет на ход войны. В частности, станет меньше российских ракет. Полностью выбить их производство мы не можем, но сократить — вполне", — сказал аналитик.
Ступак подчеркнул, что атаки на Москву имеют также важный морально-психологический эффект. По его словам, жители российской столицы были шокированы событиями и не понимали, почему это случилось именно с ними. В то же время в приграничных регионах РФ за атакой наблюдали с иронией и определенным злорадством, считая, что теперь москвичи могут почувствовать то, с чем регулярно сталкиваются они сами.
По мнению эксперта, удары по Москве заметно углубляют внутренний раскол в российском обществе. Он отметил, что когда обстрелам подвергаются Белгородская, Брянская или Курская области, жители Москвы в основном не реагируют, поэтому атаки по самой столице вызывают у жителей приграничных регионов ощущение своеобразной справедливости.
"Нам нужно добиться ситуации, чтобы инвесторы, которые там еще остались, начали покидать Москву в любом направлении: Макао, Сингапур, Стамбул и т. д. Нужно, чтобы в Москве начало уменьшаться количество людей, чтобы их стало меньше на улицах и в ресторанах. Даже если на Патриарших прудах станет на 10% меньше людей, это уже будет ощутимо и повлияет на самосознание и понимание того, что война уже близко к Москве. Да, это не приведет к завершению войны, но это один из "кирпичиков"", — подытожил он.
Институт изучения войны (ISW) в своем отчете обратил внимание на то, что в Кремле паникуют из-за атаки дронов на Москву, а государственные телеканалы ограничивают информацию об ущербе среди оборонно-промышленных объектов России. Несмотря на заявления официальных лиц РФ, пропагандисты и блогеры признают низкую эффективность противовоздушной обороны в Московской области, стимулируя общественное недовольство.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что ситуация в российских городах будет ухудшаться, если война с Украиной продолжится. Он подчеркнул, что украинские удары демонстрируют рост возможностей ВСУ и размывание безопасной зоны внутри РФ, что ощущают жители мегаполисов на собственном опыте.
Как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" рассказал, что информационный "блэкаут" в Кремле свидетельствует о потере уверенности российским руководством после массированного удара беспилотников по Москве. В то же время он заявил о дальнейшем наращивании ударных операций в глубоком тылу России.
О личности: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
