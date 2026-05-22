Почему Кремль пытается скрыть удары по Москве — названа неочевидная причина

В РФ пытаются замалчивать факт ударов по Москве, хотя атаки на стратегические объекты имеют как военный, так и психологический эффект, отметил Ступак.

https://glavred.info/war/pochemu-kreml-pytaetsya-skryt-udary-po-moskve-nazvana-neochevidnaya-prichina-10766765.html Ссылка скопирована

Почему Кремль пытается скрыть удары по Москве — Ступак / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Российские власти замалчивают массированную атаку дронов на Москву

Целью Украины являются крупные военные и промышленные объекты

Российские власти пытаются замалчивать факт массированного удара по Москве. Однако, несмотря на это, регулярные удары по стратегическим объектам российской столицы могут влиять как на военный потенциал РФ, так и на настроения российского общества, заставляя жителей Москвы по-другому воспринимать реальность войны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Что касается наших ударов по Москве и области, то пока российские власти заняли "позицию страуса", то есть прячут голову в песок и предпочитают об этом не говорить. После атаки беспилотников на Москву на российских центральных телеканалах этой теме посвятили менее минуты, а, например, в вечерней программе с пропагандистом Зарубиным это вообще не обсуждали", — отметил он.

видео дня

Ступак отметил, что сейчас российские власти пытаются демонстрировать, будто ничего чрезвычайного не произошло, параллельно усиливая систему ПВО вокруг Москвы. По его словам, в столицу РФ могут перебросить дополнительные комплексы из других регионов, а в Кремле, вероятно, считают массированную атаку беспилотников одноразовой акцией и рассчитывают, что Украина не сможет повторить подобный сценарий.

"И здесь все будет зависеть от нас, от того, насколько мы смогли подобрать ключ к российской ПВО, стали ли наши дроны более защищенными и низколетящими, с большим количеством взрывчатки", — указал эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что в случае повторения таких ударов по Москве и области это может повлиять на настроения жителей российской столицы. При этом, по его словам, мишенями являются не жилые дома или автомобили, а крупные промышленные объекты, связанные с военно-промышленным комплексом и экономикой РФ — военные предприятия, теплоцентрали и система перекачки нефтепродуктов вокруг Москвы.

В качестве примера он привел предприятие "Кремний Эл" в Курской области, которое производило электронику для российских ракет и дронов и было серьезно повреждено украинскими ударами. Ступак добавил, что подобный интерес представляет и предприятие "Микрон" в Зеленограде на севере Москвы, а также другие крупные стратегические промышленные объекты.

"Чем больше будет ударов по таким объектам, тем больший эффект это окажет на ход войны. В частности, станет меньше российских ракет. Полностью выбить их производство мы не можем, но сократить — вполне", — сказал аналитик.

Ступак подчеркнул, что атаки на Москву имеют также важный морально-психологический эффект. По его словам, жители российской столицы были шокированы событиями и не понимали, почему это случилось именно с ними. В то же время в приграничных регионах РФ за атакой наблюдали с иронией и определенным злорадством, считая, что теперь москвичи могут почувствовать то, с чем регулярно сталкиваются они сами.

По мнению эксперта, удары по Москве заметно углубляют внутренний раскол в российском обществе. Он отметил, что когда обстрелам подвергаются Белгородская, Брянская или Курская области, жители Москвы в основном не реагируют, поэтому атаки по самой столице вызывают у жителей приграничных регионов ощущение своеобразной справедливости.

"Нам нужно добиться ситуации, чтобы инвесторы, которые там еще остались, начали покидать Москву в любом направлении: Макао, Сингапур, Стамбул и т. д. Нужно, чтобы в Москве начало уменьшаться количество людей, чтобы их стало меньше на улицах и в ресторанах. Даже если на Патриарших прудах станет на 10% меньше людей, это уже будет ощутимо и повлияет на самосознание и понимание того, что война уже близко к Москве. Да, это не приведет к завершению войны, но это один из "кирпичиков"", — подытожил он.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак оценил вероятность российского наступления на Киев в 2026 году и втягивания Беларуси в войну, а также назвал города-цели России на лето и осень:

Удар по Москве - последние новости по теме

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете обратил внимание на то, что в Кремле паникуют из-за атаки дронов на Москву, а государственные телеканалы ограничивают информацию об ущербе среди оборонно-промышленных объектов России. Несмотря на заявления официальных лиц РФ, пропагандисты и блогеры признают низкую эффективность противовоздушной обороны в Московской области, стимулируя общественное недовольство.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что ситуация в российских городах будет ухудшаться, если война с Украиной продолжится. Он подчеркнул, что украинские удары демонстрируют рост возможностей ВСУ и размывание безопасной зоны внутри РФ, что ощущают жители мегаполисов на собственном опыте.

Как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" рассказал, что информационный "блэкаут" в Кремле свидетельствует о потере уверенности российским руководством после массированного удара беспилотников по Москве. В то же время он заявил о дальнейшем наращивании ударных операций в глубоком тылу России.

Другие новости:

О личности: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред