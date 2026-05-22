Почему Кремль пытается скрыть удары по Москве — названа неочевидная причина

Юрий Берендий
22 мая 2026, 02:32
В РФ пытаются замалчивать факт ударов по Москве, хотя атаки на стратегические объекты имеют как военный, так и психологический эффект, отметил Ступак.
Российские власти пытаются замалчивать факт массированного удара по Москве. Однако, несмотря на это, регулярные удары по стратегическим объектам российской столицы могут влиять как на военный потенциал РФ, так и на настроения российского общества, заставляя жителей Москвы по-другому воспринимать реальность войны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Что касается наших ударов по Москве и области, то пока российские власти заняли "позицию страуса", то есть прячут голову в песок и предпочитают об этом не говорить. После атаки беспилотников на Москву на российских центральных телеканалах этой теме посвятили менее минуты, а, например, в вечерней программе с пропагандистом Зарубиным это вообще не обсуждали", — отметил он.

Ступак отметил, что сейчас российские власти пытаются демонстрировать, будто ничего чрезвычайного не произошло, параллельно усиливая систему ПВО вокруг Москвы. По его словам, в столицу РФ могут перебросить дополнительные комплексы из других регионов, а в Кремле, вероятно, считают массированную атаку беспилотников одноразовой акцией и рассчитывают, что Украина не сможет повторить подобный сценарий.

"И здесь все будет зависеть от нас, от того, насколько мы смогли подобрать ключ к российской ПВО, стали ли наши дроны более защищенными и низколетящими, с большим количеством взрывчатки", — указал эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что в случае повторения таких ударов по Москве и области это может повлиять на настроения жителей российской столицы. При этом, по его словам, мишенями являются не жилые дома или автомобили, а крупные промышленные объекты, связанные с военно-промышленным комплексом и экономикой РФ — военные предприятия, теплоцентрали и система перекачки нефтепродуктов вокруг Москвы.

В качестве примера он привел предприятие "Кремний Эл" в Курской области, которое производило электронику для российских ракет и дронов и было серьезно повреждено украинскими ударами. Ступак добавил, что подобный интерес представляет и предприятие "Микрон" в Зеленограде на севере Москвы, а также другие крупные стратегические промышленные объекты.

"Чем больше будет ударов по таким объектам, тем больший эффект это окажет на ход войны. В частности, станет меньше российских ракет. Полностью выбить их производство мы не можем, но сократить — вполне", — сказал аналитик.

Ступак подчеркнул, что атаки на Москву имеют также важный морально-психологический эффект. По его словам, жители российской столицы были шокированы событиями и не понимали, почему это случилось именно с ними. В то же время в приграничных регионах РФ за атакой наблюдали с иронией и определенным злорадством, считая, что теперь москвичи могут почувствовать то, с чем регулярно сталкиваются они сами.

По мнению эксперта, удары по Москве заметно углубляют внутренний раскол в российском обществе. Он отметил, что когда обстрелам подвергаются Белгородская, Брянская или Курская области, жители Москвы в основном не реагируют, поэтому атаки по самой столице вызывают у жителей приграничных регионов ощущение своеобразной справедливости.

"Нам нужно добиться ситуации, чтобы инвесторы, которые там еще остались, начали покидать Москву в любом направлении: Макао, Сингапур, Стамбул и т. д. Нужно, чтобы в Москве начало уменьшаться количество людей, чтобы их стало меньше на улицах и в ресторанах. Даже если на Патриарших прудах станет на 10% меньше людей, это уже будет ощутимо и повлияет на самосознание и понимание того, что война уже близко к Москве. Да, это не приведет к завершению войны, но это один из "кирпичиков"", — подытожил он.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете обратил внимание на то, что в Кремле паникуют из-за атаки дронов на Москву, а государственные телеканалы ограничивают информацию об ущербе среди оборонно-промышленных объектов России. Несмотря на заявления официальных лиц РФ, пропагандисты и блогеры признают низкую эффективность противовоздушной обороны в Московской области, стимулируя общественное недовольство.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что ситуация в российских городах будет ухудшаться, если война с Украиной продолжится. Он подчеркнул, что украинские удары демонстрируют рост возможностей ВСУ и размывание безопасной зоны внутри РФ, что ощущают жители мегаполисов на собственном опыте.

Как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" рассказал, что информационный "блэкаут" в Кремле свидетельствует о потере уверенности российским руководством после массированного удара беспилотников по Москве. В то же время он заявил о дальнейшем наращивании ударных операций в глубоком тылу России.

О личности: Иван Ступак

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

