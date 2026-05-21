Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядку

Мария Николишин
21 мая 2026, 18:01
Иногда лук может начать гнить на грядке совершенно неожиданно.
Почему лук гниет на грядке / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Иногда лук начинает гнить прямо на грядке. Эта проблема может затронуть не только отдельные растения, но и уничтожить весь урожай. Чтобы вовремя обнаружить проблему и остановить ее распространение, нужно соблюдать несколько правил.

Главред решил разобраться, что может уничтожить урожай лука.

Почему начинает гнить лук

Автор канала "Дом и приусадебный участок" в своем видео на YouTube рассказала, что главная причина, по которой начинает гнить лук, — это длительные дожди и сильное переувлажнение почвы. По ее словам, бесконтрольное использование азотных подкормок также может спровоцировать развитие гнили.

Что делать, если лук начал гнить

Женщина говорит, что если лук начал гнить, то первое, что нужно сделать — удалить пораженные растения. Подозрительные и мягкие луковицы также нужно убирать с грядки.

В то же время, если поражение еще не сильное, можно использовать народные методы. Так, на начальной стадии помогает древесная зола. Ее нужно развести в воде и полить междурядья.

Можно ли выращивать лук на одном месте

Автор видео говорит, что выращивать лук на одном месте более двух лет подряд не стоит. Лучше всего делать перерыв как минимум на три года, чтобы в почве не накапливались грибковые болезни.

Что любит и не любит лук / Инфографика: Главред

Можно ли регулярно срывать зеленые ростки лука

Регулярно срывать зеленые ростки с одного лука также не стоит, ведь в растение может попасть влага и инфекции. В результате такой лук долго не будет храниться и быстро начнет гнить. Поэтому лучше всего сделать отдельную маленькую грядку, с которой можно срывать ростки.

Почему лук гниет на грядках – видео:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

