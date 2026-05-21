Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из дома

Достаточно одного бытового предмета, чтобы легко обнаружить и удалить клещей.

Как защититься от клещей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая одежда лучше защищает от клещей

Какие запахи могут отпугнуть опасных паразитов

Прогулка на природе — это прекрасный вариант отдыха, но клещи могут превратить его в настоящий кошмар. Эти крошечные паукообразные не только неприятны, но и могут распространять серьезные заболевания.

Главред решил разобраться, как можно защититься от клещей.

Что может защитить от клещей

Один из лучших способов защититься от клещей – это тщательно осмотреть одежду после прогулки на природе. Помочь сделать это может обычный липкий валик для чистки одежды, пишет Blikk.

Все, что нужно сделать, — это провести лентой по всей поверхности одежды, от штанин до рукавов. Хотя клещи имеют крючкообразные лапки, которые прочно цепляются за ткани, лента легко "ловит" их, прежде чем они успевают добраться до кожи.

Этот метод эффективен, потому что клещи не атакуют сразу. Они часто бродят по одежде, прежде чем найти идеальное место. Именно этот промежуток времени дает идеальную возможность предотвратить неприятности.

На какой одежде лучше всего видны клещи

Стоит добавить, что одежда также является ключевым фактором для защиты от клещей. По словам лесников, светлые топы с длинными рукавами и длинные брюки не только затрудняют клещам доступ к коже, но и помогают их быстро заметить.

Как уберечься от клещей / Инфографика: Главред

Какие запахи отпугивают клещей

Натуральные эфирные масла, такие как лимонный эвкалипт, лаванда, шалфей или гвоздика, также отпугивают клещей. Ими можно опрыскать обувь и брюки.

"Интенсивные травяные ароматы отпугнут клещей, которые инстинктивно избегают этих ароматов", — говорят эксперты.

Как правильно удалить клеща – видео:

Об источнике: Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

