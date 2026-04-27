Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Все больше садоводов обращают внимание на естественные способы уменьшения количества клещей на своем участке.

Какие растения отпугивают клещей

Вы узнаете:

Какое растение посадить для защиты от клещей

Что о ней известно и как правильно ее выращивать

С каждым годом клещи становятся все большей угрозой для владельцев приусадебных участков. Из-за более теплых зим и более длительных периодов активности риск встретить паразитов возрастает уже с ранней весны и продолжается почти до ноября.

Поэтому все больше садоводов обращают внимание на природные способы уменьшения их количества. Одним из таких решений стала монарда — декоративное растение с интенсивным ароматом, который отпугивает часть насекомых и паукообразных, пишет dziennik.pl.

Монарда — украшение, работающее на благо сада

Растение родом из Северной Америки и известно своими необычными цветами, напоминающими корону или пушистые веера. Самые популярные сорта имеют красные, розовые, пурпурные и фиолетовые оттенки. Летом растение активно привлекает пчел, шмелей и бабочек, поддерживая биоразнообразие.

Но декоративность — не единственное ее преимущество. Листья монарды источают интенсивный цитрусово-травяной аромат. Именно он содержит эфирные масла, в частности тимол, который действует как природный репеллент.

Почему монарда помогает сдерживать клещей

Хотя ни одно растение не способно полностью избавиться от клещей, монарда создает для них менее привлекательную среду. Паразиты избегают участков с сильным запахом и высокой концентрацией эфирных масел, поэтому клумбы с монардой могут снизить их активность вблизи мест отдыха.

Наилучший эффект достигается, если высаживать растение группами — возле террасы, дорожек, беседки или детской зоны.

Как выращивать монарду

Монарда хорошо себя чувствует на солнечных или полутенистых участках, и чем больше света она получает, тем обильнее цветет. Ей нужна рыхлая, плодородная и умеренно влажная почва без застоя воды, а в жару растение стоит регулярно поливать. Лучшее время для посадки — апрель, когда земля уже прогрета.

Подкормка должна быть легкой, преимущественно компостом, чтобы поддержать естественный рост без избытка питательных веществ. Монарда быстро разрастается, поэтому ей стоит оставить достаточно пространства, а кусты омолаживают каждые несколько лет делением, чтобы сохранить их силу и декоративность.

С чем сочетать монарду

Хорошие соседи, которые также помогают в естественной защите от насекомых:

лаванда — сильный ароматический барьер;

кошачья мята — известна своим действием против комаров и клещей;

шалфей декоративный, эхинацея, рудбекия — создают эффектные летние композиции;

декоративные травы — придают клумбе легкость.

Такие сочетания делают сад не только красивее, но и менее благоприятным для клещей.

Можно ли выращивать монарду в горшке

Растение прекрасно растет в больших контейнерах. Главное — обеспечить:

достаточный объем для корней;

регулярный полив;

дренажный слой на дне горшка.

В контейнере растение может быть немного компактнее, но сохраняет аромат и декоративность.

Уход после цветения

После завершения цветения стоит обрезать сухие соцветия — это может стимулировать повторное, хотя и более слабое, цветение. Осенью монарду обычно срезают низко, но часть стеблей можно оставить в качестве естественной защиты от мороза. Весной остатки удаляют, готовя растение к новому сезону.

Об источнике: Dziennik Gazeta Prawna Dziennik Gazeta Prawna (DGP) - общенациональная ежедневная юридическая и экономическая газета, издается с 2009 года в Варшаве издательством Infor PL. Выходит пять раз в неделю с понедельника по пятницу. С 2016 года главным редактором является Кшиштоф Едлак, пишет Википедия.

