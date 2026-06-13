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Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Инна Ковенько
13 июня 2026, 19:56
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Многие добавляют молоко в яичницу, но это часто делает её текстуру водянистой и менее нежной.
Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент
Что добавить в омлет вместо молока для кремовой текстуры / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно приготовить яичницу
  • Что добавить в омлет вместо молока

Многие привыкли добавлять молоко в яичницу, считая, что это делает ее нежнее. Но часто блюдо получается сухим, жестким и теряет естественный вкус.

Известный шеф-повар Гордон Рамзи предлагает другой подход, который делает яичницу действительно идеальной, пишет Главред со ссылкой на Express.

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Почему стоит отказаться от молока

Молоко состоит преимущественно из воды, которая во время приготовления отделяется от белков. Это делает текстуру яичницы неоднородной, а вкус менее выразительным. Если яйца перегреть даже немного, они быстро становятся резиновыми и теряют нежность. Именно поэтому Рамзи советует не использовать молоко.

Что добавить в яичницу вместо молока

Вместо молока рекомендуем добавить сливки. Делать это нужно в конце приготовления, когда яйца уже почти готовы. Это снижает риск пережаривания и делает текстуру нежной и кремовой.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Также Рамзи советует посыпать готовую яичницу свежим зеленым луком. Он придает легкий острый оттенок, который уравновешивает сливочную насыщенность и делает вкус более выразительным.

Смотрите видео о том, как приготовить французский омлет:

@illia_gotue Французский омлет: Яйца 3 шт. Крем-сыр 1/2 ст. л. Соль, перец Сливочное масло 5 г(для обжаривания) Твердый сыр 10 г Зеленый лук #французскийомлет#нежныйомлет#вкусныйзавтрак♬ оригинальный звук - Илья Харламов|Рецепт Мотивации

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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