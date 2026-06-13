Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Вы узнаете:
- Как правильно приготовить яичницу
- Что добавить в омлет вместо молока
Многие привыкли добавлять молоко в яичницу, считая, что это делает ее нежнее. Но часто блюдо получается сухим, жестким и теряет естественный вкус.
Известный шеф-повар Гордон Рамзи предлагает другой подход, который делает яичницу действительно идеальной, пишет Главред со ссылкой на Express.
Почему стоит отказаться от молока
Молоко состоит преимущественно из воды, которая во время приготовления отделяется от белков. Это делает текстуру яичницы неоднородной, а вкус менее выразительным. Если яйца перегреть даже немного, они быстро становятся резиновыми и теряют нежность. Именно поэтому Рамзи советует не использовать молоко.
Что добавить в яичницу вместо молока
Вместо молока рекомендуем добавить сливки. Делать это нужно в конце приготовления, когда яйца уже почти готовы. Это снижает риск пережаривания и делает текстуру нежной и кремовой.
Также Рамзи советует посыпать готовую яичницу свежим зеленым луком. Он придает легкий острый оттенок, который уравновешивает сливочную насыщенность и делает вкус более выразительным.
Смотрите видео о том, как приготовить французский омлет:
@illia_gotue Французский омлет: Яйца 3 шт. Крем-сыр 1/2 ст. л. Соль, перец Сливочное масло 5 г(для обжаривания) Твердый сыр 10 г Зеленый лук #французскийомлет#нежныйомлет#вкусныйзавтрак♬ оригинальный звук - Илья Харламов|Рецепт Мотивации
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Об источнике: Express.co.uk
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