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Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

Константин Пономарев
13 июня 2026, 19:04
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Эпоха кухонной плитки подходит к концу. Новые материалы позволяют сделать ремонт дешевле, быстрее и заметно упростить уход за кухней.
Эпоха кухонной плитки подходит к концу
Эпоха кухонной плитки подходит к концу / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему кухонная плитка внезапно начала терять популярность
  • Какие материалы позволяют обновить кухню всего за один день
  • В чем главный недостаток модной замены

Еще недавно кухонная плитка считалась обязательным элементом любого ремонта. Однако сегодня все больше владельцев квартир и домов отказываются от традиционного решения в пользу более современных, доступных и простых в уходе материалов.

Теперь дизайнеры делают ставку не только на внешний вид, но и на скорость ремонта, снижение затрат и удобство в повседневной эксплуатации. Об этом пишет Dobrze mieszkaj.

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Чем заменяют плитку на кухне

Одним из самых востребованных решений стали пластиковые декоративные панели. Их популярность объясняется простым монтажом: для установки не требуется укладка плитки, затирка швов или сложные строительные работы. В большинстве случаев достаточно подготовить поверхность и использовать специальный монтажный клей.

Еще одним преимуществом стал широкий выбор дизайнов. Современные панели могут имитировать натуральное дерево, камень, бетон или даже классическую керамическую плитку. Благодаря этому владельцы жилья могут быстро обновить интерьер без масштабного ремонта.

Пластиковые декоративные панели
Пластиковые декоративные панели / Фото: скриншот с Youtube

Однако специалисты напоминают, что пластиковые поверхности требуют более аккуратного ухода. Агрессивная бытовая химия и жесткие губки способны оставлять царапины, которые со временем становятся заметнее.

Закаленное стекло становится новым трендом

Все чаще в современных кухнях можно увидеть защитные панели из закаленного стекла. Такой вариант особенно нравится поклонникам минимализма.

Вместо отделки всей стены стеклом дизайнеры рекомендуют защищать только наиболее уязвимые зоны - пространство за плитой или раковиной. Это позволяет сохранить визуальную легкость интерьера и одновременно защитить поверхности от влаги и загрязнений.

Закаленное стекло становится новым трендом
Закаленное стекло становится новым трендом / Фото: скриншот с Youtube

Закаленное стекло отличается устойчивостью к перепадам температуры, воздействию воды и ежедневному износу.

Моющиеся краски

Еще одним заметным трендом последних лет стало использование специальных моющихся красок для кухни. Благодаря развитию технологий такие покрытия стали значительно устойчивее к влаге, жиру и регулярной уборке.

Еще одним заметным трендом стало использование моющихся красок для кухни
Еще одним заметным трендом стало использование моющихся красок для кухни / Фото: скриншот с Youtube

Особой популярностью пользуются грифельные краски, позволяющие писать на стенах заметки, списки покупок или семейные сообщения. Для многих владельцев жилья это не только декоративный элемент, но и удобный инструмент для организации повседневных дел.

По мнению экспертов, наиболее практичным вариантом становится сочетание нескольких материалов. Например, основную часть стены можно покрасить моющейся краской, а самые проблемные участки дополнительно защитить вставками из закаленного стекла.

Такой подход позволяет отказаться от традиционной плитки, сократить расходы на ремонт и одновременно создать современный интерьер, который проще поддерживать в чистоте.

Ранее Главред писал о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

Также сообщалось о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

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Об источнике: сайт Dobrze Mieszkaj

Dobrze Mieszkaj — это ведущий польский медиапортал об архитектуре и дизайне интерьеров, входящий в группу Publikator. Ресурс специализируется на профессиональных обзорах современных материалов, интервью с архитекторами и практических советах по обустройству дома. Это авторитетный источник вдохновения для дизайнеров и владельцев жилья, который сочетает мировые эстетические тренды с функциональными решениями для ремонта.

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