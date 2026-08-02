Жара накроет Украину с новой силой: синоптик раскрыла, когда станет прохладнее

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 3 августа
- Где ожидаются дожди с грозами
- Когда стоит ожидать ослабления жары
В Украину пришла волна сильной жары, которая продлится всю неделю. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+36 градусов.
Ослабление жары ожидается примерно с 8 августа, сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Жара наступила, будет всю неделю, ослабление ориентировочно с 8 августа. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +30–+36 градусов, у кого ниже - тому наша дружеская зависть, при более сильном солнце - на несколько градусов выше", - говорится в сообщении.
По словам синоптика, в большинстве регионов страны осадков не предвидится. Лишь завтра вечером на крайнем северо-западе и севере возможны кратковременные локальные грозовые дожди.
В Киеве 3 августа будет сухо и жарко, температура составит +32…+34 градуса. В дальнейшем жара только усилится, а в конце недели вероятно ее ослабление.
В ночные часы температура будет снижаться до +18…+23 градусов, местами до +25.
Погода - последние новости Украины
Как сообщал ранее синоптик Игорь Кибальчич, погода в Украине в первой декаде августа станет самым жарким периодом этого лета. В ближайшие дни страну накроет сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения. Наибольшая жара ожидается в западных и юго-западных областях. Там местами температура может подняться до +40 °С.
Синоптик Наталья Диденко сообщила о резком усилении жары и ориентировочных сроках ее ослабления. Она подчеркнула, что ослабление жары с 7 августа является ориентировочным и о дождях пока речь не идет.
Как ранее сообщал Главред, британская геологическая служба сообщила о приближении выброса корональной массы и начале магнитной бури. По сообщению ведомства, магнитная буря уровня G1 ожидается кратковременной.
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О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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