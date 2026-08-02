Пригоревшие пятна и накипь исчезнут без следа: как быстро очистить утюг дома

Со временем даже исправный утюг может начать оставлять на одежде пятна и хуже выпускать пар.

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Как очистить утюг в домашних условиях - как избавиться от накипи в утюге / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему утюг начинает оставлять пятна на одежде

Как избавиться от накипи в резервуаре утюга

Как очистить подошву утюга

Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

Главред расскажет, как быстро очистить утюг домашними средствами.

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Почему утюг загрязняется

Основная причина - жесткая вода из-под крана, которая образует отложения в паровых каналах и вокруг отверстий, пишет Deccoria. Но даже использование дистиллированной воды не гарантирует чистоты, поскольку остатки моющих средств на ткани под действием высокой температуры плавятся и пригорают к поверхности утюга.

Как очистить резервуар и паровые каналы

Для этого понадобится только лимонная кислота. В пол-литра горячей воды растворите три чайные ложки порошка и залейте раствор в остывший утюг. Включите утюг на максимальную температуру, держа его горизонтально над раковиной, и нажмите кнопку подачи пара. Сильная струя с кислотным раствором быстро удалит накипь и остатки грязи. После процедуры обязательно промойте систему дистиллированной водой, еще раз выпустив пар, чтобы избежать появления пятен на одежде.

Как очистить подошву утюга

Пригоревшие пятна на подошве легко удаляет обычная белая зубная паста. Слегка прогрейте утюг, отключите его от розетки и подождите, пока поверхность станет теплой, но не горячей. Нанесите пасту на загрязненные участки, разотрите мягкой щеткой и оставьте на несколько минут. Затем вытрите остатки влажной тряпкой или ватным тампоном. Для окончательной очистки ещё раз налейте дистиллированную воду и выпустите пар - это поможет избавиться от остатков пасты и предотвратить появление новых пятен.

Смотрите видео о том, как избавиться от нагара на утюге с помощью аспирина:

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