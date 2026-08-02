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Напор станет как у новой: чем быстро прочистить забитую душевую лейку

Руслана Заклинская
2 августа 2026, 10:31
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Эксперты рассказали о простом и недорогом способе удалить минеральные отложения с душевой лейки.
Напор станет как у новой: чем быстро прочистить забитую душевую лейку
Как прочистить забитую душевую лейку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему в душевой лейке появляется известковый налет
  • Как лимонная кислота помогает очистить душ
  • Как предотвратить повторное появление известкового налета

Известковый налет в душе - проблема, с которой сталкиваются многие люди. Из-за постоянного контакта с водой минералы постепенно оседают на поверхности душевой лейки и забивают маленькие отверстия, через которые выходит вода.

В результате струи становятся слабее, вода может разбрызгиваться в разные стороны, а сам душ работает хуже. Главред узнал, как избавиться от известкового налета на лейке.

видео дня

Почему в душевой лейке скапливается известковый налет

Главная причина появления налета - жесткая вода. В ней содержится большое количество минералов, в частности кальция и магния, пишет Cronista.com.

Во время использования душа вода высыхает, а минералы остаются на поверхности. Сначала это лишь небольшие пятна, но со временем отложения становятся плотнее и попадают в маленькие отверстия душевой лейки.

Из-за этого снижается напор воды, часть отверстий перестает работать, струя становится неравномерной, а душевая система быстрее изнашивается. Чем жестче вода, тем быстрее образуется налет.

Почему лимонная кислота помогает лучше, чем сода и уксус

Часто для очистки используют соду или уксус, однако есть простое средство, которое может справиться с отложениями кальция эффективнее - лимонная кислота. Она помогает растворить минеральные отложения без сложной очистки и вернуть душевой лейке нормальную работу.

Пищевая сода часто используется для домашней уборки, но она не всегда эффективно растворяет сильные минеральные отложения. Уксус также помогает бороться с налётом, однако его запах нравится не всем, а для удаления толстого слоя отложений может потребоваться больше времени.

Как быстро удалить известковый налет в ванной
Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Лимонная кислота обладает свойствами, которые помогают растворять кальциевые отложения. Именно поэтому её часто используют для очистки сантехники, чайников и других поверхностей, где скапливается накипь.

Как очистить душевую лейку лимонной кислотой

Для процедуры понадобятся только тёплая вода и лимонная кислота. Необходимо:

  1. Налить в емкость тёплую воду.
  2. Добавить 2–3 столовые ложки лимонной кислоты и хорошо перемешать.
  3. Снять душевую лейку и погрузить её в раствор.
  4. Оставить примерно на 30–60 минут.
  5. После этого удалить остатки налёта старой зубной щеткой.
  6. Промыть лейку большим количеством воды и установить на место.

После очистки вода должна проходить через отверстия более равномерно, а напор - улучшиться.

Смотрите видео о том, как ещё можно очистить лейку от налёта:

@cleantok_alyona При таком качестве воды, как у нас, лейку нужно чистить хоть каждый день ? но есть вот такой лайфхак, как это сделать без химии ?? #уборка#лайфхак#лайфхакидлядома#налет#накипь#душ#чисткадушевой♬ Real Love Baby - Father John Misty

Что делать, если душевую лейку невозможно снять

Не все душевые системы легко разбираются. В таком случае можно воспользоваться другим способом.

Нужно:

  • налить раствор лимонной кислоты в прочный полиэтиленовый пакет;
  • закрепить пакет вокруг душевой лейки;
  • оставить его на 30–60 минут;
  • после этого снять пакет и промыть душ.

Важно, чтобы отверстия лейки хорошо контактировали с раствором.

Как предотвратить появление нового известкового налета

Полностью избежать образования налета при жесткой воде сложно, но регулярный уход поможет значительно отсрочить проблему. Специалисты рекомендуют очищать душевую лейку хотя бы раз в месяц. Также после использования следует вытирать лишнюю воду с поверхностей и регулярно проверять отверстия на наличие загрязнений. Кроме того, можно установить фильтры для воды, если она имеет высокое содержание минералов.

Регулярная очистка поможет сохранить нормальный напор воды, продлить срок службы душевой системы и избежать сложного удаления застарелого налёта.

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Об источнике: Cronista.com

Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

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