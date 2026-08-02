Приехала спасать людей: в Киеве в результате удара РФ погибла 20-летняя студентка

Девушка постоянно помогала военным и оказывала помощь пострадавшим в результате российской агрессии.

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На месте попадания девушка оказывала помощь пострадавшим / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/naukma

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После первого ракетного удара по Киеву студентка НаУКМА приехала спасать людей

Повторный вражеский удар оборвал жизнь Виталины Яровенко

В ночь на 1 августа страна-агрессор Россия атаковала Киев. В результате вражеского удара есть погибшие. Одной из жертв стала студентка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Виталина Яровенко.

Об этом сообщили на странице университета в Facebook. Виталина училась на четвёртом курсе образовательной программы "Психология" факультета здравоохранения, социальной работы и психологии НаУКМА.

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Также девушка была инструктором Военной подготовки Киево-Могилянской академии имени Петра Конашевича-Сагайдачного.

После ракетного удара РФ по столице студентка приехала на место попадания, чтобы спасать людей. Но повторный удар врага оборвал ее жизнь.

"Виталина была из тех людей, которые без колебаний приходят на помощь, учат не словами, а собственным примером и всегда выбирают быть там, где их помощь нужна больше всего. Светлая память Виталине Яровенко. От имени могилянского сообщества выражаем искренние соболезнования ее родным и близким", - говорится в сообщении.

Сергей "Флеш" Бескрестнов также прокомментировал известие о смерти Виталины. Он рассказал, что погибшая была дочерью его бывшей коллеги из UMC Натальи Корецкой-Яровенко.

"Россияне убили её дочь Виталину, которой было всего 20 лет. Виталина на протяжении всей войны помогала военным. Сегодня медицинская бригада Виталины попала под удар российской ракеты, когда они оказывали медицинскую помощь пострадавшим", - написал он.

Как Киев превратился в прифронтовый город

Главред писал, что, по словам военнослужащего ВСУ Александра Мусиенко, Киев превратился в полноценный прифронтовой город в контексте воздушных угроз.

Россия все активнее применяет для ударов по столице Украины ракеты зенитного комплекса С-400. До сих пор Силы обороны не располагают достаточными средствами для полноценного уничтожения пусковых установок на территории соседних с Украиной регионов РФ. Из-за этого враг получил возможность наращивать темп атак.

С-400 / Инфографика: Главред

Обстрел Киева 1 августа - что известно

Напомним, Главред писал , что взрывы прогремели в Киеве в ночь на субботу, 1 августа, после объявления воздушной тревоги. О ракетном ударе РФ сообщили в Киевской городской военной администрации.

Впоследствии стало известно, что девять человек погибли в результате ночной комбинированной атаки России на Киев - под ударом оказались семь районов столицы. Повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

После очередного масштабного удара российских оккупантов по Киеву Украина призвала международных партнеров как можно скорее принять решение о дальнейшем укреплении украинской противовоздушной обороны.

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Об источнике: Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - это государственное высшее учебное заведение Украины, расположенное в Киеве на Подоле ("Нижний город"). Современный университетский городок расположен между Контрактовой площадью и набережной Днепра, в частности в зданиях исторической Киево-Могилянской академии, продолжая её традицию как старейшей высшей школы в Украине после Острожской академии. В консолидированном рейтинге вузов Украины она занимает девятое место, а по оценке Центра международных проектов "Еврообразование" - тринадцатое место по состоянию на 2024 год, пишет Википедия.

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