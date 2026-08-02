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Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Инна Ковенько
2 августа 2026, 18:23
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Оккупационные войска РФ добиваются территориальных успехов на Покровском направлении
Оккупанты добиваются территориальных успехов на Покровском направлении
Оккупанты добиваются территориальных успехов на Покровском направлении / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Враг захватил село на Покровском направлении
  • Также зафиксировано продвижение на этом участке фронта

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили населенный пункт в Донецкой области.

Также зафиксировано продвижение оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов. О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 2 августа.

видео дня

Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось захватить село Сухецкое Мирноградской общины Покровского района.

Кроме того, оккупантам удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи Никаноровки Шаховской сельской общины Покровского района.

Также аналитики DeepState сообщают о территориальных успехах оккупационных войск РФ вблизи города Родинское Покровской городской общины Покровского района

Наступление противника на Покровском направлении
Продвижение врага на Покровском направлении / Фото: deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Гулево, Новоподогородное.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала этих суток произошло 52 боевых столкновения.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых задействует в штурмовых действиях на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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