Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Оккупационные войска РФ добиваются территориальных успехов на Покровском направлении

https://glavred.info/front/situaciya-obostryaetsya-vrag-zahvatil-selo-i-prodvinulsya-na-goryachih-uchastkah-fronta-10785419.html Ссылка скопирована

Оккупанты добиваются территориальных успехов на Покровском направлении / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Враг захватил село на Покровском направлении

Также зафиксировано продвижение на этом участке фронта

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили населенный пункт в Донецкой области.

Также зафиксировано продвижение оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов. О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 2 августа.

видео дня

Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось захватить село Сухецкое Мирноградской общины Покровского района.

Кроме того, оккупантам удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи Никаноровки Шаховской сельской общины Покровского района.

Также аналитики DeepState сообщают о территориальных успехах оккупационных войск РФ вблизи города Родинское Покровской городской общины Покровского района

Продвижение врага на Покровском направлении / Фото: deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Гулево, Новоподогородное.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала этих суток произошло 52 боевых столкновения.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых задействует в штурмовых действиях на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред