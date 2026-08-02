Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Враг захватил село на Покровском направлении
- Также зафиксировано продвижение на этом участке фронта
Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили населенный пункт в Донецкой области.
Также зафиксировано продвижение оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов. О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 2 августа.
Где продвинулся враг
По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось захватить село Сухецкое Мирноградской общины Покровского района.
Кроме того, оккупантам удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи Никаноровки Шаховской сельской общины Покровского района.
Также аналитики DeepState сообщают о территориальных успехах оккупационных войск РФ вблизи города Родинское Покровской городской общины Покровского района
Что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Гулево, Новоподогородное.
В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала этих суток произошло 52 боевых столкновения.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.
Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.
Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых задействует в штурмовых действиях на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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