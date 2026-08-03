Что означают родинки на теле: какие знаки сулят богатство и счастье

Значение родинок в народных поверьях связывают с судьбой, а приметы о родинках объясняют, какие признаки сулят успех, благополучие и гармонию в любви.

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Приметы о родинках / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что означают родинки по народным приметам

Какие знаки предвещают удачу и достаток

Когда стоит обратиться к врачу

Наши предки верили, что каждая родинка на теле - это тайный код судьбы, который может рассказать о характере человека, его будущем богатстве, успехе в любви или особых талантах. Главред расскажет подробнее.

В народном фольклоре каждая "мушка" имеет своё значение - от благословения до предостережений, пишет РБК-Украина.

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Согласно древним поверьям, родинка в определенном месте тела считается особым знаком судьбы.

Что означает расположение родинок

На лбу

Знакмудрости и амбиций, который, по поверьям, предвещает успех в карьере. Родинка над правой бровью якобы предвещает ранний и счастливый брак.

На щеке

Считается признаком страстного характера и счастливой личной жизни. По народным поверьям, обладатели таких родинок редко остаются одинокими.

Над и под губой

Родинка над губой ассоциируется со стремлением к материальному благополучию, а под губой - со способностью искренне и преданно любить одного партнера на протяжении всей жизни.

На ухе

По приметкам символизирует удачу, финансовую сообразительность, коммуникабельность и крепкое здоровье.

На подбородке

Символ силы воли и благополучия, который, по поверьям, сулит достаток в зрелом возрасте.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

На носу

Считается знаком удачи и успеха в новых начинаниях.

На шее

Родинка слева указывает на романтическую натуру, справа - на практичность и карьерные амбиции, а посередине шеи, согласно приметам, может свидетельствовать о склонности к эгоцентризму.

На ладони и руке

Родинка на правой ладони якобы сулит материальное благополучие, на левой - развитую интуицию. Родинка на руке в целом считается символом удачи.

На плечах

Родинка на правом плече символизирует счастливую семейную жизнь, а на левом, по поверьям, может предупреждать о жизненных трудностях.

На ногах, ступнях и ягодицах

Родинки на ногах связывают с сильной волей, на ступнях - с любовью к путешествиям, а на ягодицах - со стремлением к материальному благополучию.

На спине

По народным приметам, символизирует честность и якобы защищает обладателя от предательства и "ударов в спину".

Цвет, форма и предостережения

Значение, согласно поверьям, имеет и вид родинки. Светлые или золотистые родинки символизируют духовное богатство и спокойную жизнь. Тёмные связывают с материальным успехом, достигнутым благодаря упорному труду. Если три родинки образуют треугольник, это считается знаком особой жизненной миссии.

В то же время существуют и менее оптимистичные приметы. Например, родинка на задней части шеи якобы указывает на тяжёлую жизненную ношу, а на колене - на нетерпеливость.

Несмотря на популярность народных примет, стоит помнить, что они не имеют научного подтверждения. Если родинка меняет цвет, форму, размер или начинает болеть, чесаться или кровоточить, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу.

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