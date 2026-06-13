Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

Многие готовят овсянку одним и тем же способом годами, хотя есть способы сделать её гораздо вкуснее.

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Что добавить в овсянку для идеального вкуса / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как сделать овсянку вкусной

Как приготовить соленую овсянку

Что можно добавить в овсянку

Овсяная каша давно стала классикой утреннего меню. Ее нейтральный вкус позволяет экспериментировать с различными ингредиентами, создавая новые комбинации.

Если обычный вариант овсянки уже надоел, Главред расскажет о нескольких способах, которые превратят простую кашу в завтрак ресторанного уровня.

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Какао и банан

Если хочется чего-то похожего на десерт, но без лишних усилий, добавьте в горячую кашу ложку качественного какао-порошка и нарезанный банан. Банан придаст естественную сладость, а какао сделает вкус более глубоким и шоколадным. По желанию можно дополнить блюдо несколькими кусочками черного шоколада или горсткой измельченных орехов.

Ореховая паста и варенье

Чтобы сделать овсянку более насыщенной и ароматной, рекомендуем добавить ложку ореховой пасты и немного любимого варенья. Арахисовая, миндальная или фундуковая паста придаст каше кремовую текстуру, а варенье добавит приятной сладости. Такой завтрак значительно дольше сохраняет чувство сытости.

Тахини, миндаль и кокосовая стружка

Любителям необычных вкусовых сочетаний стоит обратить внимание на тахини — кунжутную пасту, популярную в ближневосточной кухне. Добавьте в готовую кашу одну-две ложки тахини, посыпьте ее миндальными хлопьями и слегка поджаренной кокосовой стружкой. Щепотка кардамона или корицы сделает вкус еще более выразительным. В результате овсянка приобретет ореховые и пряные нотки, которые прекрасно сочетаются между собой.

Яйцо, сыр и острый соус

Овсянка может быть не только сладкой. Все больше сторонников здорового питания готовят ее в соленом варианте. Для этого добавьте в готовую кашу немного тертого сыра, а сверху выложите яйцо-пашот или жареное яйцо с жидким желтком. Несколько капель острого соуса добавят пикантности.

Помидоры черри, зелень и пармезан

Чтобы получить максимально насыщенный вкус, перед варкой слегка обжарьте сухие овсяные хлопья на сливочном масле в течение 2–3 минут. После этого приготовьте кашу привычным способом. В конце добавьте разрезанные пополам помидоры черри, свежую зелень, листья шпината и немного тертого пармезана.

Смотрите видео украинского повара Александра Огородника с рецептом соленой овсянки:

Корица, яблоко и мед

Еще один беспроигрышный вариант — добавить в кашу мелко нарезанное яблоко, щепотку корицы и чайную ложку меда. При нагревании яблоко становится мягким и сочным, а корица подчеркивает его естественную сладость. Такая комбинация особенно хорошо подходит для прохладных утра.

Семена чиа и ягоды

Чтобы сделать завтрак еще полезнее, добавьте в готовую овсянку семена чиа и свежие или замороженные ягоды. Клубника, черника, малина или смородина добавляют приятную кислинку, а чиа делает блюдо более питательным и помогает дольше оставаться сытым.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

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О персонаже: Александр Огородник Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба, делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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