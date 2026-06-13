Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделями

Существует простой способ продлить эффект чистоты доступный каждому.

https://glavred.info/lifehack/pyl-ischeznet-pryamo-na-glazah-prostoy-sposob-kotoryy-rabotaet-nedelyami-10772693.html Ссылка скопирована

Как избавиться от пыли / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

После тщательной уборки серый налёт пыли нередко возвращается

Специалисты советуют использовать салфетки для сушильной машины

В тёплое время года многие стараются чаще проветривать жильё, оставляя окна открытыми на протяжении всего дня, что способствует появлению пыли.

Однако вместе со свежим воздухом в дом попадает больше пыли, из-за чего подоконники, плинтусы и мебель загрязняются значительно быстрее, пишет Express.

видео дня

Даже после тщательной уборки серый налёт нередко возвращается уже через несколько дней.

Одна из причин этого явления — накопление статического электричества. В жаркую и сухую погоду поверхности легче накапливают электрический заряд, который буквально притягивает частицы пыли, шерсть домашних животных и другой мелкий мусор. Обычная влажная уборка удаляет загрязнения лишь временно, но не устраняет сам источник проблемы.

Существует простой способ продлить эффект чистоты. Вместо повторного протирания поверхностей обычной тряпкой некоторые специалисты советуют использовать салфетки для сушильной машины. Они содержат антистатические компоненты, которые помогают снизить электрический заряд на поверхностях и уменьшают оседание пыли.

Кроме того, такие салфетки оставляют тонкий защитный слой, который препятствует быстрому накоплению загрязнений. Благодаря этому подоконники, плинтусы и другие гладкие поверхности могут оставаться чистыми значительно дольше.

Использовать метод очень просто: сначала нужно убрать пыль привычным способом и тщательно высушить поверхность. После этого достаточно аккуратно протереть её салфеткой для сушки белья. В зависимости от условий в помещении и частоты проветривания эффект может сохраняться от нескольких недель до месяца.

/ Инфографика: Главред

Эксперты раскрыли простой способ ускорить уборку

Специалисты по уборке советуют использовать отдельный пластиковый скребок для пола, чтобы быстрее справляться с пылью, волосами и мелким мусором. Такой инструмент позволяет собрать загрязнения за считанные минуты и заметно сократить время, необходимое для наведения порядка в ванной комнате.

При этом эксперты подчеркивают, что для пола и стеклянных поверхностей лучше использовать разные скребки. Это поможет избежать повторного переноса грязи на зеркала, душевые перегородки и другие поверхности, которые должны оставаться идеально чистыми.

Видео: полезные находки для быстрой и эффективной уборки

В этом видео автор рассказывает о своих самых удачных помощниках для поддержания чистоты в доме. Она показывает технику, чистящие средства и различные аксессуары, которые регулярно использует в повседневной уборке.

На основе личного опыта автор объясняет, какие инструменты помогают тратить меньше времени на домашние дела, упрощают удаление загрязнений и позволяют быстрее добиться отличного результата. Ролик будет полезен тем, кто хочет сделать уборку более комфортной и менее утомительной.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред