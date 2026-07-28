Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салона

Вы узнаете:
- Оставленная в машине вода в пластиковой таре - не лучшая идея
- Кремы от солнца также плохо переносят сильную жару
- Гаджеты с литий-ионными батареями особенно чувствительны к перегреву
Летом салон автомобиля, оставленного под солнцем, способен нагреваться до экстремальных температур.
В таких условиях некоторые привычные вещи могут испортиться сами, повредить интерьер или даже стать причиной опасной ситуации, пишет Express.
Пластиковые бутылки с водой
Оставленная в машине вода в пластиковой таре - не лучшая идея. Под воздействием высокой температуры пластик может выделять нежелательные вещества в жидкость. Кроме того, прозрачная бутылка иногда работает как линза, концентрируя солнечные лучи и повышая риск перегрева отдельных элементов салона.
Солнцезащитные средства
Кремы от солнца также плохо переносят сильную жару. Высокая температура способна деформировать упаковку, из-за чего средство может протечь и испачкать салон. Помимо этого, перегрев снижает эффективность самого крема, поэтому он уже не обеспечивает заявленный уровень защиты.
Лекарственные препараты
Большинство медикаментов рекомендуется хранить при определенном температурном режиме. Если оставить их в раскаленном автомобиле, активные компоненты могут изменить свои свойства, из-за чего препарат станет менее эффективным. Перед хранением лекарств стоит всегда проверять рекомендации производителя, указанные на упаковке.
Гаджеты с аккумуляторами
Смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, портативные колонки и другие устройства с литий-ионными батареями особенно чувствительны к перегреву. Длительное пребывание в раскаленном салоне может сократить срок службы аккумулятора, вызвать сбои в работе устройства, а в редких случаях - привести к перегреву или возгоранию батареи.
Смотрите видео - советы автомобилистам:
Авторы ролика делятся пятью простыми приемами, которые помогают сократить расход топлива без каких-либо финансовых вложений. В видео подробно показано, как изменение стиля вождения, поддержание оптимального давления в шинах, отказ от перевозки ненужного груза и внимание к техническому состоянию автомобиля позволяют снизить потребление бензина или дизеля.
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