Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салона

Алексей Тесля
28 июля 2026, 22:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые привычные вещи могут испортиться сами, повредить интерьер или даже стать причиной опасной ситуации.
авто, жара
Что нельзя оставлять в авто в жару / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Оставленная в машине вода в пластиковой таре - не лучшая идея
  • Кремы от солнца также плохо переносят сильную жару
  • Гаджеты с литий-ионными батареями особенно чувствительны к перегреву

Летом салон автомобиля, оставленного под солнцем, способен нагреваться до экстремальных температур.

В таких условиях некоторые привычные вещи могут испортиться сами, повредить интерьер или даже стать причиной опасной ситуации, пишет Express.

видео дня

Пластиковые бутылки с водой

Оставленная в машине вода в пластиковой таре - не лучшая идея. Под воздействием высокой температуры пластик может выделять нежелательные вещества в жидкость. Кроме того, прозрачная бутылка иногда работает как линза, концентрируя солнечные лучи и повышая риск перегрева отдельных элементов салона.

Солнцезащитные средства

Кремы от солнца также плохо переносят сильную жару. Высокая температура способна деформировать упаковку, из-за чего средство может протечь и испачкать салон. Помимо этого, перегрев снижает эффективность самого крема, поэтому он уже не обеспечивает заявленный уровень защиты.

Лекарственные препараты

Большинство медикаментов рекомендуется хранить при определенном температурном режиме. Если оставить их в раскаленном автомобиле, активные компоненты могут изменить свои свойства, из-за чего препарат станет менее эффективным. Перед хранением лекарств стоит всегда проверять рекомендации производителя, указанные на упаковке.

Гаджеты с аккумуляторами

Смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, портативные колонки и другие устройства с литий-ионными батареями особенно чувствительны к перегреву. Длительное пребывание в раскаленном салоне может сократить срок службы аккумулятора, вызвать сбои в работе устройства, а в редких случаях - привести к перегреву или возгоранию батареи.

Смотрите видео - советы автомобилистам:

Авторы ролика делятся пятью простыми приемами, которые помогают сократить расход топлива без каких-либо финансовых вложений. В видео подробно показано, как изменение стиля вождения, поддержание оптимального давления в шинах, отказ от перевозки ненужного груза и внимание к техническому состоянию автомобиля позволяют снизить потребление бензина или дизеля.

Также объясняется, какие распространенные ошибки водителей приводят к лишним затратам на топливо и как их избежать в повседневной эксплуатации машины.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Читайте также:

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто жара
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

23:02Украина
Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:23Украина
Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Последние новости

23:02

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

22:57

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

22:49

Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правдуВидео

22:27

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

22:22

Названы месяцы рождения людей с выдающимися лидерскими способностями

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
22:16

Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

22:06

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салонаВидео

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

Реклама
21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

19:52

Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводовВидео

19:45

Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причинаВидео

19:34

Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

19:26

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секретВидео

Реклама
18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

Реклама
14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять