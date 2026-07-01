Как быстро охладить авто в жару: почти все водители допускают одну ошибку

Вы узнаете:
- Как правильно пользоваться кондиционером в жару
- Почему не стоит сразу включать минимальную температуру
Неправильное использование кондиционера в автомобиле во время жары не только плохо охладит транспортное средство, но и может стать причиной простуды. Поэтому разумный подход к настройке системы вентиляции очень важен.
Главред решил разобраться, как правильно использовать автомобильный кондиционер в жару.
Какую температуру на кондиционере следует выставлять в жару
Автоматический климат-контроль в автомобиле позволяет легко регулировать температуру в салоне, но во время коротких поездок не стоит выставлять слишком низкую температуру, пишет Autokult.
По словам экспертов, лучше всего поддерживать разницу между температурой на улице и в салоне в пределах 5 градусов. Например, если снаружи термометр показывает 30 градусов, то внутри автомобиля лучше установить около 25 градусов.
Почему не стоит выставлять минимальную температуру в автомобиле
Слишком резкий перепад температур при выходе из машины на жару создает серьезную нагрузку на организм. Однако перегревать салон также опасно, ведь жара ухудшает реакцию и концентрацию водителя.
Метод "последних километров"
Во время длительных поездок, когда воздух в автомобиле значительно холоднее, чем на улице, стоит использовать метод "последних километров".
Он заключается в том, что нужно выключить кондиционер за несколько километров до финиша. Так салон начнет постепенно прогреваться, что защитит водителя и пассажиров от температурного шока.
Этот метод также полезен для поддержания технического состояния климатической системы автомобиля.
Как правильно охлаждать автомобиль в жару – видео:
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Об источнике: Autokult
Autokult - один из крупнейших и самых популярных польских автомобильных интернет-порталов. На сайте можно найти свежие данные об автомобильном рынке, новинки моделей и изменения в правилах дорожного движения. Эксперты издания также дают рекомендации по обслуживанию и выбору подержанных автомобилей.
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