Как быстро охладить авто в жару: почти все водители допускают одну ошибку

Водителям рассказали о методе "последних километров" для охлаждения автомобиля.

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Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно пользоваться кондиционером в жару

Почему не стоит сразу включать минимальную температуру

Неправильное использование кондиционера в автомобиле во время жары не только плохо охладит транспортное средство, но и может стать причиной простуды. Поэтому разумный подход к настройке системы вентиляции очень важен.

Главред решил разобраться, как правильно использовать автомобильный кондиционер в жару.

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Какую температуру на кондиционере следует выставлять в жару

Автоматический климат-контроль в автомобиле позволяет легко регулировать температуру в салоне, но во время коротких поездок не стоит выставлять слишком низкую температуру, пишет Autokult.

По словам экспертов, лучше всего поддерживать разницу между температурой на улице и в салоне в пределах 5 градусов. Например, если снаружи термометр показывает 30 градусов, то внутри автомобиля лучше установить около 25 градусов.

Почему не стоит выставлять минимальную температуру в автомобиле

Слишком резкий перепад температур при выходе из машины на жару создает серьезную нагрузку на организм. Однако перегревать салон также опасно, ведь жара ухудшает реакцию и концентрацию водителя.

Метод "последних километров"

Во время длительных поездок, когда воздух в автомобиле значительно холоднее, чем на улице, стоит использовать метод "последних километров".

Он заключается в том, что нужно выключить кондиционер за несколько километров до финиша. Так салон начнет постепенно прогреваться, что защитит водителя и пассажиров от температурного шока.

Этот метод также полезен для поддержания технического состояния климатической системы автомобиля.

Как правильно охлаждать автомобиль в жару – видео:

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