Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

Виталий Козловский стал владельцем авто/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кратко:

Какую машину купил певец

Во сколько она ему обошлась

Известный украинский певец Виталий Козловский, который недавно неожиданно поделился с поклонниками личным, стал хозяином черного внедорожника BMW X5 2023 года выпуска.

Отметим, что певец долгое время не мог петь свои хиты, так как имел долговые обязательства перед своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Их длительный спор закончился в прошлом году.

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Виталий Козловский урегулировал споры/ Скриншот YouTube

Как сообщает OBOZ.UA, согласно реестрам и объявлениям о продаже,кроссовер выставили на продажу 22 декабря 2025 года, а уже в начале января его переоформили на нового владельца - Виталия Козловского.

Виталий Козловский купил внедорожник / Фото Обоз.ua

Авто обошлось певцу в 65 тысяч долларов (2,9 млн гривен). 2 января 2026 года автомобиль официально перешел в собственность Виталия Козловского.

Виталий Козловский купил внедорожник / Фото Обоз.ua

Конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка

Между певцом Виталием Козловским и продюсером Игорем Кондратом произошел юридический и публичный конфликт после того, как Козловский заявил, что хочет работать самостоятельно, без помощи Игоря. Виталий не выполнил условия договора, после чего Кондратюк подал на него в суд и певец выплатил ему значительную сумму компенсации.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

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О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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