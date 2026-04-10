"Гуляний мне хватает": Козловский неожиданно высказался о свадьбе

Певец не устраивал пышного праздника.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном

Известный украинский артист Виталий Козловский откровенно рассказал проекту "Наодинці з гламуром" о своей свадьбе с Юлией Бакуменко. Пара состоит в официальном браке уже 2 года, но так и не устроила пышного праздника.

По словам певца, война скорректировала все планы — влюбленные просто не чувствовали уместности праздника в такой неспокойной обстановке. Но Козловский не исключает, что радостный повод появится в будущем.

Виталий Козловский с женой и сыном

"У нас и свадьбы толком не было. Поэтому мы отложили все гуляния, в том числе и, возможно, венчание, когда будут другие условия проживания в стране. Но это наш выбор, и мы не являемся примером. Позже", — высказался Виталий.

Артист также заметил, что не планирует приглашать на праздник своих коллег из шоу-бизнеса. Празднование должно пройти в спокойной атмосфере с самыми близкими.

Виталий Козловский - свадьба

"Людей из шоу-бизнеса точно нет. Гуляний мне хватает", — заявил Козловский.

Инфографика, Козловский

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

