Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперников

Сергей Кущ
24 мая 2026, 14:49
После победы Александр Усик не смог сдержать эмоций и посвятил свой успех Украине и семье.
Результат боя Усик Верховен хотят отменить / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Украинский чемпион мира Александр Усик победил легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховен в громком поединке в Египте. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде, однако сразу после финального гонга команда Верховена устроила скандал и подала официальный протест.

Поединок прошел в египетской Гизе возле знаменитых пирамид в рамках шоу Glory in Giza.

На протяжении большей части боя Усик контролировал ход встречи благодаря скорости, работе ног и превосходству в боксерской технике. Верховен пытался отвечать силовыми атаками и использовать преимущество в габаритах, однако украинец постепенно начал доминировать.

Развязка наступила в 11-м раунде. Усик отправил соперника в нокдаун, после чего пошел на добивание. Рефери Марк Лайсон остановил бой буквально за секунду до финального гонга и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Для Усика это уже 25-я победа в профессиональной карьере.

Усик Вехнонен / Фото: скриншот

После победы Александр Усик не смог сдержать эмоций и посвятил свой успех Украине и семье.

"Для меня эта победа очень важна, но я знаю, что сейчас в Украине летят бомбы. Мои люди сидят в укрытиях. Моя семья, моя дочь — они в укрытии", — сказал чемпион прямо в ринге.

По словам Усика, дочь написала ему сообщение сразу после боя.

"Папа, я тебя люблю. Ты выиграл. Мне страшно", — процитировал Усик слова дочери.

Также украинец поблагодарил свою команду и обратился к жене Екатерине.

"Ты — моя жизнь. Ты — мое сердце", — сказал боксер.

Сразу после завершения поединка команда Рико Верховена официально оспорила результат встречи.

Нидерландский спортсмен считает, что рефери слишком рано остановил бой и лишил его возможности дотянуть до финального раунда. О подаче протеста Верховен сообщил в Instagram по дороге в аэропорт.

"Официальный протест подан по пути в аэропорт. Правила имеют значение только тогда, когда их применяют в нужный момент", — написал нидерландец.

Скандальный эпизод уже активно обсуждают болельщики и эксперты. Одни уверены, что остановка боя была полностью оправданной, другие считают, что Верховен мог продолжить поединок.

Перед поединком аналитики практически не сомневались в победе Александра Усика.

Коэффициент на победу украинца составлял около 1.05, тогда как на успех Верховена — 8.50.

Эксперты отмечали, что для нидерландца главным шансом может стать физическая мощь и тяжелый удар, однако класс Усика в профессиональном боксе оказался слишком высоким.

В итоге прогнозы полностью оправдались — украинец уверенно контролировал бой и завершил его досрочной победой.

Сразу после боя на ринг вышел непобежденный немецкий супертяжеловес Агит Кабаел, который является обязательным претендентом на титул WBC.

Организатор вечера бокса Турки Аль-Шейх предложил провести сначала бой Усика против Кабаела, а затем организовать реванш Усик – Верховен в Нидерландах.

Сам украинец заявил, что готов к любому варианту.

"Окей, без проблем. Брат, я готов. Я могу боксировать с ними обоими", — сказал Усик.

Верховен также подтвердил, что слышал о возможном реванше, однако отметил, что окончательное решение зависит от организаторов и команд боксеров.

