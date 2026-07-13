Джунгли в Украине, хранящие тайны князей: почему польская элита бежала на Волынь

Национальный парк "Припять-Стохид" скрывает следы поселений эпохи неолита и резиденции польско-литовской знати среди непроходимых болот Волыни.

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Национальный парк "Волынь" - почему здесь селилась шляхта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Нацпарк "Припять-Стохид" скрывает следы неолитических поселений

Река Стохид разветвляется на более чем сотню русел

Шляхта выбирала болота Волыни для жизни и защиты

Национальный парк "Припять-Стохид" на севере Волыни, недалеко от границы с Беларусью, скрывает следы поселений эпохи неолита и бывшие резиденции литовско-польской знати - несмотря на полную географическую изолированность этих земель. Вместо привычных дорог здесь лабиринты из воды и камыша, поэтому местные не зря называют эту территорию полесскими джунглями. Добраться сюда сложно даже сегодня. Об этом говорится в видеопроекте "Загуленный мир" на YouTube, передает 2+2.

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Отмечается, что именно эта недоступность веками привлекала сюда людей, в частности представителей влиятельных родов литовско-польской эпохи. Волынский историк Степан Оласюк годами пытается понять, почему могущественные правители выбирали для проживания столь глухие и непроходимые места.

"Для меня остается загадкой, почему именно здесь, в этих непроходимых дебрях, жил такой известный деятель, как Ян Кароль Дольский", - отмечает исследователь.

Почему река Стохид стала естественной защитой Волыни

Ответ на эту загадку кроется в самой воде. Река Стохид полностью оправдывает своё название: она разбивается на более чем сотню русел, которые постоянно меняют направление и образуют новые лагуны. Директор национального парка Александр Стащук объяснил, почему раньше именно вода была единственным возможным путём сообщения в этих краях.

"Вокруг болота и густые леса. Уровень воды был значительно выше. Люди селились исключительно на возвышенностях - таких мест на территории парка десятки, их называют Городищами. Во время раскопок на одном из них нашли следы человека ещё периода неолита", - отметил Александр Стащук.

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Село Сваловичи как визитная карточка национального парка "Припять-Стоход"

Вода надежно защищала жителей этих земель от врагов. Сегодня оборонительная функция болот утратила всякое значение, однако транспортная изоляция никуда не исчезла. До села Сваловичи, которое считается визитной карточкой парка, до сих пор проще всего добраться на лодке.

Постоянных жителей в селе осталось менее десятка. Впрочем, дома не стоят пустыми, ведь горожане активно скупают старые дома под дачи, приезжая на выходные за тишиной, которую физически невозможно найти в мегаполисах.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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