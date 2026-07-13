Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

В "Дії" планируют приостановить бронирование сотрудников примерно до 1 сентября для обновления критериев важности.

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Отсрочка от мобилизации - что изменится до 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

Кратко

Бронирование через "Дію" планируют приостановить

Решение принято на Штабе главнокомандующего

Перерыв продлится ориентировочно до 1 сентября

В Украине готовятся приостановить бронирование от мобилизации через приложение "Дія". Соответствующее решение уже принято на уровне Штаба верховного главнокомандующего, однако официально его еще не объявили. Ориентировочно пауза продлится до 1 сентября, а бизнес на этот период лишится возможности подавать новые заявки на бронирование своих сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванный источник, знакомый с этим вопросом.

По его словам, на Ставке обсуждали несколько сценариев реализации этого решения - от частичного ограничения до полного закрытия возможности подавать заявки для всех предприятий одновременно. Окончательный вариант пока не утвержден, а сама инициатива связана с обновлением правил определения критичности предприятий.

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Источник уточнил, что после вступления решения в силу заявки, которые уже находятся на рассмотрении, будут доработаны в обычном порядке. Зато подать новые заявки бизнес уже не сможет - по крайней мере до тех пор, пока не завершится пересмотр критериев. Постепенно доступ к сервису планируется возобновлять выборочно, для предприятий, которые подтвердят статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Отдельно источник описал ситуацию с возможностью перебронирования сотрудников на предприятиях.

"Заявки на бронирование, которые уже находились на рассмотрении, будут обработаны. А вот подать новые заявки бизнес не сможет", - сообщил источник РБК-Украина.

Кого могут мобилизовать в июле - комментарий адвоката

Адвокат Дарья Тарасенко обратила внимание на разрыв между формальными правилами и практикой их применения на местах. По её словам, официальных категорий приоритетности среди мобилизованных не существует, однако реальное распределение ресурсов всё равно неравномерно.

Юрист отметила, что выполнение мобилизационных планов часто вынуждает ТЦК обращаться к возрастным группам, которые ранее считались менее рискованными для призыва.

"Мы знаем, что молодежь является гораздо более приоритетной, чем люди старше 50 лет. Но реальная ситуация такова, что планы по мобилизации нужно выполнять, поэтому мобилизуют тех, кого смогли найти. В последнее время мне даже известны случаи мобилизации мужчин, которым до 60-летия осталось несколько месяцев", - рассказала Тарасенко в комментарии 24 каналу.

Адвокат также подробно объяснила, куда обычно направляют мужчин старшего возраста после мобилизации и кто принимает окончательное решение об их дальнейшем назначении. По её словам, ключевую роль в этом процессе играют заключения военно-медицинской комиссии в сочетании с текущими потребностями конкретных подразделений.

"Однако, если возраст и навыки позволяют выполнять боевые задачи, то здесь решение уже принимает ТЦК. Для таких граждан многое зависит от решения военно-медицинской комиссии", - подчеркнула Тарасенко.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, юрист Никита Муренко заявил о запланированных изменениях в подходе к мобилизации и бронированию работников в июне. По его словам, среди прочего планируется повышение порога средней зарплаты для бронирования до трех минимальных зарплат и изменения в формировании списков работников.

Впоследствии стало известно, что Кабинет министров повысил пороги средней зарплаты, определяющие возможность получения статуса критически важного предприятия, и скорректировал порядок учета работников. Для большинства компаний указанный показатель составляет 25 941 грн, для прифронтовых территорий - 21 618 грн. Предприятиям дали время до 1 сентября для подтверждения статуса.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о имеющихся случаях нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий и призвал власти отреагировать на эту ситуацию. Он обратил внимание на необходимость создания рабочей группы и официально направил соответствующее обращение в Минобороны в связи с системными нарушениями прав. Лубинец также отметил, что три недели назад во время презентации доклада в Верховной Раде он выступил с инициативой о создании рабочей группы с участием народных депутатов и представителей Офиса омбудсмена.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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