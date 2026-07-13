"Она отбивается": Хостикоев встал на защиту "российской" дочери Сумской

Вы узнаете:
- Анатолий Хостикоев защитил Антонину Паперную
- Как он относится к конфликту в семье Сумских
Народный артист Украины и актер театра имени Ивана Франко Анатолий Хостикоев откровенно высказался об Антонине Паперной - дочери Ольги Сумской, которая осталась жить в РФ и упорно молчит о войне России против Украины. По мнению знаменитого актера, которое он высказал в интервью изданию "Главком", происходящее - это исключительно личное дело семьи.
Хостикоев признался, что знает Тоню с самого детства, поэтому относится к ней исключительно с теплотой. Из-за этого он прекрасно понимает Ольгу Сумскую, когда на нее обрушивается волна критики и общественного осуждения.
"Она отбивается, потому что она - мать и защищает своего ребенка. Она имеет на это право, и никто не может ее в этом упрекать. Кроме того, Антонина переехала в Москву еще до начала войны. У нее есть дети, и никто не смеет говорить, что она предательница", - эмоционально заявил Анатолий.
В то же время артист прокомментировал громкий публичный конфликт своего сына Вячеслава Хостикоева с Ольгой Сумской. Анатолий не поддержал резкие выпады сына, хотя и признал его право на собственное мнение. Также он осудил реакцию Сумской, которая в ответ начала оскорблять племянника.
"Считал и считаю, что это дело той семьи. И не то чтобы его ругал. Сказал ему свою точку зрения. На что он мне ответил: "А это моя точка зрения". Он таким образом выразил свою позицию по этому поводу и имел на это право. С другой стороны, и Ольге, родной тете, не следовало унижать и обижать племянника! Зло порождает зло!" - уверен Анатолий Хостикоев.
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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