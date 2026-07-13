"Она отбивается": Хостикоев встал на защиту "российской" дочери Сумской

Анатолий Хостикоев не считает Антонину Паперную предательницей.

https://glavred.info/starnews/ona-otbivaetsya-hostikoev-vstal-na-zashchitu-rossiyskoy-docheri-sumskoy-10780283.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская и Антонина Паперная / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Анатолий Хостикоев защитил Антонину Паперную

Как он относится к конфликту в семье Сумских

Народный артист Украины и актер театра имени Ивана Франко Анатолий Хостикоев откровенно высказался об Антонине Паперной - дочери Ольги Сумской, которая осталась жить в РФ и упорно молчит о войне России против Украины. По мнению знаменитого актера, которое он высказал в интервью изданию "Главком", происходящее - это исключительно личное дело семьи.

Хостикоев признался, что знает Тоню с самого детства, поэтому относится к ней исключительно с теплотой. Из-за этого он прекрасно понимает Ольгу Сумскую, когда на нее обрушивается волна критики и общественного осуждения.

видео дня

Антонина Паперная с мужем-россиянином / фото: t.me, Антонина Паперная

"Она отбивается, потому что она - мать и защищает своего ребенка. Она имеет на это право, и никто не может ее в этом упрекать. Кроме того, Антонина переехала в Москву еще до начала войны. У нее есть дети, и никто не смеет говорить, что она предательница", - эмоционально заявил Анатолий.

В то же время артист прокомментировал громкий публичный конфликт своего сына Вячеслава Хостикоева с Ольгой Сумской. Анатолий не поддержал резкие выпады сына, хотя и признал его право на собственное мнение. Также он осудил реакцию Сумской, которая в ответ начала оскорблять племянника.

Ольга Сумская, Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев / фото пресс-службы

"Считал и считаю, что это дело той семьи. И не то чтобы его ругал. Сказал ему свою точку зрения. На что он мне ответил: "А это моя точка зрения". Он таким образом выразил свою позицию по этому поводу и имел на это право. С другой стороны, и Ольге, родной тете, не следовало унижать и обижать племянника! Зло порождает зло!" - уверен Анатолий Хостикоев.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Тина Кароль решила приоткрыть завесу тайны над личной жизнью своего единственного наследника - 17-летнего Вениамина Огира. Артистка с гордостью объявила, что парень уже полностью определился с тем, кем хочет стать в будущем, и выбрал профессию.

Также Богдан Беспалов предоставил доказательства того, что популярный артист Артем Пивоваров больше не холостяк. По словам обозревателя шоу-бизнеса, певец тайно связал себя узами брака со своей давней избранницей Дашей Чередниченко.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред