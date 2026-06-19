"Непробиваемые ворота": сын Сумской высказался о "российской" дочери актрисы

Кратко:
- Что сказал Хостикоев про Паперную
- Что он думает об актрисе
Вячеслав Хостикоев, сын украинской актрисы Натальи Сумской, неожиданно заговорил о дочери своей тети Ольги Сумской и своей двоюродной сестре Антонине Паперной, которая живет в террористической России, и раскрыл, какие между ними отношения сейчас.
В интервью "РБК-Украина" говорит, что между ними "непробиваемые ворота".
"Война расставила очень многое так, как, я думаю, многие не хотели. Я люблю свою сестру. Я бы очень хотел с ней увидеться. В последний раз общались до войны. Мы не общаемся, к сожалению, потому что есть огромные непробиваемые ворота. Я бы очень хотел с ней общаться, потому что у меня самые приятные эмоции, впечатления, воспоминания с детства, когда все было прекрасно, они связаны во многих историях именно с Тоней", — говорит Хостикоев.
Артист также добавил, что несмотря ни на что, двери его сердца всегда будут открыты для родственницы.
"Как бы там ни было дальше, несмотря на то, что она делает или не делает, дверь моего сердца будет всегда открыта. Я надеюсь тоже на ее понимание. Надеюсь, что удастся найти общий язык, удастся переосмыслить все. Она делает то, что она делает. Я не буду ее осуждать, потому что я не знаю тех обстоятельств. Там совсем своя история. Не все так просто, не все только с моей стороны", — отметил он.
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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