Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Непробиваемые ворота": сын Сумской высказался о "российской" дочери актрисы

Алена Кюпели
19 июня 2026, 22:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сын Натальи Сумской заговорил об отношениях со своей двоюродной сестрой Тоней Паперной.
Двоюродный брат Тони Паперной высказался о своей сестре
Двоюродный брат Тони Паперной высказался о своей сестре / Коллаж Главред, фото Instagram/khostikoiev, tony__pepper

Кратко:

  • Что сказал Хостикоев про Паперную
  • Что он думает об актрисе

Вячеслав Хостикоев, сын украинской актрисы Натальи Сумской, неожиданно заговорил о дочери своей тети Ольги Сумской и своей двоюродной сестре Антонине Паперной, которая живет в террористической России, и раскрыл, какие между ними отношения сейчас.

В интервью "РБК-Украина" говорит, что между ними "непробиваемые ворота".

видео дня

"Война расставила очень многое так, как, я думаю, многие не хотели. Я люблю свою сестру. Я бы очень хотел с ней увидеться. В последний раз общались до войны. Мы не общаемся, к сожалению, потому что есть огромные непробиваемые ворота. Я бы очень хотел с ней общаться, потому что у меня самые приятные эмоции, впечатления, воспоминания с детства, когда все было прекрасно, они связаны во многих историях именно с Тоней", — говорит Хостикоев.

Двоюродный брат Паперной не общается с ней
Двоюродный брат Паперной не общается с ней / Фото Instagram/khostikoiev

Артист также добавил, что несмотря ни на что, двери его сердца всегда будут открыты для родственницы.

"Как бы там ни было дальше, несмотря на то, что она делает или не делает, дверь моего сердца будет всегда открыта. Я надеюсь тоже на ее понимание. Надеюсь, что удастся найти общий язык, удастся переосмыслить все. Она делает то, что она делает. Я не буду ее осуждать, потому что я не знаю тех обстоятельств. Там совсем своя история. Не все так просто, не все только с моей стороны", — отметил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.

Ранее также стало известно о том, что принц Гарри готовится вернуть свою семью на родину, в том числе, чтобы повидаться с отцом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    Наталья Сумская новости шоу бизнеса
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

    Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

    22:33Украина
    Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

    Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

    21:54Мир
    "Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

    "Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

    20:24Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

    Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

    Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

    Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

    Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

    Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

    Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

    Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

    Гороскоп на сегодня, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

    Гороскоп на сегодня, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

    Последние новости

    23:52

    Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

    22:55

    Пионы очаруют пышным цветом в следующем году: что сделать после цветения

    22:33

    Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

    22:27

    "Непробиваемые ворота": сын Сумской высказался о "российской" дочери актрисы

    21:54

    Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

    Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
    21:45

    Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

    20:56

    Не Львов и не Харьков: какой город был настоящей первой столицей УкраиныВидео

    20:47

    Как спасти перец от паутинного клеща: садоводы раскрыли секретный трюк

    20:42

    Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языкеВидео

    Реклама
    20:28

    Инсайдеры заговорили о встрече короля Чарльза и опальной невестки Меган Маркл

    20:26

    Демпинга при закупках услуг по содержанию дорог больше не будет — Федерация работодателей Украины

    20:24

    "Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

    20:07

    Энн Хэтэуэй беременна в третий раз: как выглядит актриса

    19:41

    НПЗ России в огне: раскрыт сценарий коллапса в нефтяном секторе РФ

    19:40

    Как мгновенно отпугнуть ос с участка без химии: в Сети завирусился хитрый трюк

    19:36

    Беларусь угрожает "отпором" Украине: что произошло на Брянщине, есть ли угроза с севераВидео

    19:10

    Трамп неожиданно изменил правила игры: Кущ бо ударе по планам Нетаньяху и Иранамнение

    19:04

    "Путешественник во времени" показал кадры конца света: как все началосьВидео

    18:27

    Зачем хозяйки распыляют чеснок на окна — неожиданный способ защиты домаВидео

    18:26

    Сестры устроили целый спектакль ради котенка: родители догадались не сразуВидео

    Реклама
    18:00

    Крым вернуть легче, чем Донбасс: названы реальные сроки и пути деоккупацииВидео

    17:42

    Урожай будет больше, а цены пойдут вниз: какой фрукт в Украине подешевеет

    17:42

    Дождей почти не будет: Украину атакует сильная жара — прогноз

    17:37

    Дайверы нашли сокровище с затонувшего корабля: его цена впечатляетВидео

    16:55

    Кроты сбегут мгновенно: какие природные ароматы навсегда выгонят их из участка

    16:54

    Монах не садился ни на минуту за 5 лет: что стало с его теломВидео

    16:37

    "Она умоляла меня": между Трампом и Мелони разгорелся громкий конфликтВидео

    16:24

    Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавшихФото

    16:12

    Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

    15:59

    Котлеты получатся сочными и без лишнего жира: что нужно добавить в фарш

    15:57

    В Житомире за государственную измену осудили мужчину: что известно

    15:53

    Старый сарай превратили в роскошный особняк с секретной комнатой

    15:51

    Будет настоящая жара: регионы разогреет до более +30

    15:46

    "Не дает заснуть": украинский певец признался, что устроился в школу ради брони

    15:39

    У Путина впервые отреагировали на удары по Москве и пригрозили УкраинеВидео

    15:28

    Для "серьезных" мирных переговоров: в Кремле дерзко выдвинули условие Европе

    15:22

    Чем полить кабачки в июне, чтобы урожай был в разы больше: проверенный способ

    15:12

    Будет сиять как новая: как отмыть даже самый стойкий нагар со сковороды без химии

    15:04

    Шестой десяток: "краш" Галкин и его торс снова убили наповал поклонниц

    14:54

    Трем знакам зодиака звезды обещают самую счастливую неделю года

    Реклама
    14:37

    Лето 2026 года может стать самым жарким в истории: чем это грозит миру

    14:37

    Малоизвестное украинское слово "веремия": что оно на самом деле означает

    14:33

    Партнеры приняли новые решения, а Путин боится: Зеленский рассказал о результатах переговоров

    14:32

    До 20 лет: в РФ хотят судить Тину Кароль

    14:31

    Секрет логотипа Mercedes-Benz: что на самом деле на нем изображеноВидео

    13:58

    "Услышьте мой голос": иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетьюВидео

    13:44

    Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Тельцам - проверка, Весам - борьба со страхом

    13:43

    Почти утраченные жемчужины языка: 5 редких украинских слов с красивым звучанием

    13:41

    В Тернополе могут снизить новый тариф на воду: когда он вступит в силу

    13:39

    День летнего солнцестояния 2026: что категорически нельзя делать в этот день

    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Регионы
    Новости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
    Мода и красота
    Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять