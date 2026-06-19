Инсайдеры заговорили о встрече короля Чарльза и опальной невестки Меган Маркл

Любая встреча, безусловно, будет держаться в секрете, без фотографов.

https://glavred.info/starnews/insaydery-zagovorili-o-vstreche-korolya-charlza-i-opalnoy-nevestki-megan-markl-10774208.html Ссылка скопирована

Меган Маркл и принц Гарри собираются в Британию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Кратко:

Когда планируется встреча короля и принца Гарри

Что говорят инсайдеры

Сообщается, что принц Гарри готовится вернуть свою семью на родину, в том числе, чтобы повидаться с отцом.

И в связи с этим возникает один важный вопрос: встретится ли Меган Маркл с членами королевской семьи, которых она публично осудила?

видео дня

Королевские эксперты сообщили изданию Page Six, что всегда "дипломатичный" король Чарльз будет готов встретиться с Меган Маркл и никогда не будет ей отказывать.

Однако любая встреча, безусловно, будет держаться в секрете, без фотографов.

Король Чарльз III возможно помирится с сыном / ua.depositphotos.com

Супруги Сассексы прибывают из Калифорнии на неделю мероприятий в рамках программы "Год до Игр", приуроченной к Играм Invictus 2027 в Бирмингеме. Считается, что их охрана была усилена после ожесточенного спора Гарри с британским правительством по поводу его просьбы о защите вооруженной полицией в Великобритании.Источники с обеих сторон говорят, что нет сомнений в том, что 77-летний Чарльз очень хочет провести время со своими внуками, поскольку он видел Арчи, 7 лет, лично лишь несколько раз, а Лилибет, 5 лет, — всего один раз.

Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Я уверен, что он увидит детей", — сказал Хьюго Викерс, королевский биограф и друг семьи. "Король всегда оставлял дверь открытой, и он виделся с Гарри в сентябре прошлого года.

Хорошо, что Гарри должен помириться с отцом наедине, ради них обоих". Король ясно дал понять, что не хочет, чтобы его последние годы были несчастными, а Гарри и так обременен таким количеством травм, что если бы Чарльз умер, не помирившись с ними, это только создало бы ему еще больше проблем", — добавил Викерс.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.

Ранее также популярный российский артист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, сообщил, что жизнь после наступления 50 лет все же существует.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред