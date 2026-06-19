Шестой десяток: "краш" Галкин и его торс снова убили наповал поклонниц

Кратко:
- Как сейчас выглядит Галкин
- Что он написал
Популярный российский артист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, сообщил, что жизнь после наступления 50 лет все же существует.
На своей странице в Instagram, певец поделился новым фото. "Краш" Галкин показал свой накачанный торс на пляже. "Первое утро шестого десятка", - написал артист.
Максим снова вызвал шквал эмоций у своих поклонниц. Более того, в комментарии пришли даже украинские звезды.
"Happy anniversary", - написала актриса Ольга Сумская.
Ранее Главред уже писал, что накануне Галкин опубликовал целую подборку снимков, демонстрируя, что подходит к новому жизненному рубежу в великолепной форме. Максим предстал перед поклонниками в элегантных образах в стиле old money. Сдержанные цвета и утонченные фасоны отлично подчеркнули его внешность и прекрасную физическую форму.
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Ранее Главред сообщал, что российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает вторжение РФ в Украину, похвастался своим взрослым сыном Мартином.
Ранее также поклонники забили тревогу, глядя на новые кадры, опубликованные дочерью популярного российского певица Дмитрия Маликова Стефанией.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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