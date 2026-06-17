Погибает: в РФ раскрыли правду о дочери певца Маликова

Дочь популярного в РФ певца Маликова имеет проблемы со здоровьем.

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Дочь Маликова может плохо кончить / Коллаж Главред, фото Instagram/steshamalikova

Кратко:

Как выглядит дочь Маликова

Что с ней не так

Поклонники бьют тревогу, глядя на новые кадры, опубликованные дочерью популярного российского певица Дмитрия Маликова Стефанией.

Как пишут российские пропагандисты, по мнению интернет-пользователей, девушка увлеклась похудением и стала пугающе худой. По словам психолога Вероники Степановой, у наследницы певца серьезные проблемы со здоровьем.

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Дочь Маликова подозревают в анорексии / Фото Instagram/steshamalikova

"К сожалению, Стеша Маликова зашла в анорексию. И печаль не только в том, что она погибает, а в том, что подобный пример заразителен", — печально констатировала Степанова.

Дочь Маликова подозревают в анорексии / Фото Instagram/steshamalikova

Между тем, росСМИ также сообщают о том, что 26-летняя Стефания живет на широкую ногу, регулярно хвастается в блоге охапками роскошных роз, путешествует и выходит в свет. Важное место в жизни Маликовой занимает жесткий спорт и тотальный контроль за питанием. Как результат — "подсушенная" и ультрастройная фигура. Вот только фанаты уверены, что она находится в одном шаге от опасной черты.

Дочь Маликова подозревают в анорексии / Фото Instagram/steshamalikova

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О персоне: Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов - советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации. Награждён Орденом Дружбы. Участник фестиваля "Песня года".

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