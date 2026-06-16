Кратко:
- Что сделал Леонтьев
- Как он относится к россиянам
Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины, продемонстрировал свое истинное отношение к своим соотечественникам-россиянам.
Как пишут российские пропагандисты, Леонтьев поднял цены на свои концерты, но исключительно для россиян.
Так, теперь гонорар артиста за 50-минутный концерт в России составляет минимум 17 миллионов рублей (10 млн гривен), в то время как для зарубежных заказчиков стоимость осталась прежней — около 12 миллионов. Но и это еще не все.
"Леонтьев пересмотрел гастрольную политику и ввел разные прайсы для заказчиков. За 50-минутный концерт в России теперь придется заплатить минимум 17 млн, тогда как за рубежом Леонтьев по-прежнему готов выступать за 12 млн. Кроме того, певец все чаще отказывается от сольных корпоративов для россиян", — передает источник.
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Ранее Главред сообщал, что американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии утром. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты.
Ране также известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.
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О персоне: Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
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