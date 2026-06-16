Валерий Леонтьев показал свое истинное отношение к россиянам

Валерий Леонтьев не живет в России и теперь он показал, как относится к своим соотечественникам.

https://glavred.info/starnews/valeriy-leontev-pokazal-svoe-istinnoe-otnoshenie-k-rossiyanam-10773371.html Ссылка скопирована

Валерий Леонтьев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Кратко:

Что сделал Леонтьев

Как он относится к россиянам

Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины, продемонстрировал свое истинное отношение к своим соотечественникам-россиянам.

Как пишут российские пропагандисты, Леонтьев поднял цены на свои концерты, но исключительно для россиян.

видео дня

Валерий Леонтьев не хочет выступать в РФ / фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Так, теперь гонорар артиста за 50-минутный концерт в России составляет минимум 17 миллионов рублей (10 млн гривен), в то время как для зарубежных заказчиков стоимость осталась прежней — около 12 миллионов. Но и это еще не все.

"Леонтьев пересмотрел гастрольную политику и ввел разные прайсы для заказчиков. За 50-минутный концерт в России теперь придется заплатить минимум 17 млн, тогда как за рубежом Леонтьев по-прежнему готов выступать за 12 млн. Кроме того, певец все чаще отказывается от сольных корпоративов для россиян", — передает источник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии утром. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты.

Ране также известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред