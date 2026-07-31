Рецепт шикарной закуски из болгарского перца — весь секрет в маринаде

Рецепт летней закуски из болгарского перца.

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Рецепт маринованных перцев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Болгарский перец летом можно использовать не только для салатов. Из этого сезонного овоща получится очень вкусная закуска, на приготовление которой не нужно тратить много времени.

Главред узнал, что рецептом закуски из болгарского перца в TikTok поделилась украинская блогерша Анастасия Жакулина.

Маринованные перцы - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Сладкий болгарский перец 10 шт.

Зелень пучок

Острый перец

Чеснок 3 зубчика

Растительное масло 100 мл

Соль 1,5 ч. л.

Сахар 1 ст. л.

Яблочный уксус 2 ст. л.

Перец очищаем и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20–30 минут. Далее готовим маринад из нарезанного острого перца, измельченной зелени, масла, сахара, соли, яблочного уксуса и натертого чеснока.

Пока перец горячий, перекладываем его в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на несколько минут. После этого снимаем с него кожицу и выкладываем закуску слоями в контейнер так, чтобы снизу и сверху был маринад.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Анастасия Жакулина Анастасия Жакулина - украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.

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