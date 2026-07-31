Рецепт шикарной закуски из болгарского перца — весь секрет в маринаде

Болгарский перец летом можно использовать не только для салатов. Из этого сезонного овоща получится очень вкусная закуска, на приготовление которой не нужно тратить много времени.
Главред узнал, что рецептом закуски из болгарского перца в TikTok поделилась украинская блогерша Анастасия Жакулина.
Маринованные перцы - рецепт
Ингредиенты:
- Сладкий болгарский перец 10 шт.
- Зелень пучок
- Острый перец
- Чеснок 3 зубчика
- Растительное масло 100 мл
- Соль 1,5 ч. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Яблочный уксус 2 ст. л.
Перец очищаем и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20–30 минут. Далее готовим маринад из нарезанного острого перца, измельченной зелени, масла, сахара, соли, яблочного уксуса и натертого чеснока.
Пока перец горячий, перекладываем его в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на несколько минут. После этого снимаем с него кожицу и выкладываем закуску слоями в контейнер так, чтобы снизу и сверху был маринад.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@nastya.cooking Закуска из маринованных запечённых перцев? Если вы обожаете запечённые перцы, то вам сюда?? ▫️Сладкий болгарский перец 10 шт.; ▫️Острый перец 1 шт.; ▫️Пучок зелени (укроп и петрушка); ▫️Чеснок 3 зубчика; ▫️Растительное масло 100 мл; ▫️Соль - 1,5 ч. л.; ▫️Сахар 1 ст. л.; ▫️Яблочный уксус 2 ст. л. #запеченныеперцы#запеченныйперец#перецзапеченный#перецназиму#маринованныйперец#перцывдуховке#печеныеперцы#маринованныеперцы#закускасперчиками#маринованныйперец#маринованныйперецназиму#маринованныйперецсладкий#печеныйперец#запеченныйперец#закускаизперца#перецназиму#рецептынаукраинском#фудблогнаукраинском#кулинарныйблог#кулинарныйтикток#чтоприготовить#рецептыназиму#рецептызакусок#рецептызакруток♬ Sunshine - WIRA
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О персоне: Анастасия Жакулина
Анастасия Жакулина - украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.
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