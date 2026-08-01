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Одна ошибка может лишить урожая: о чем "говорит" листва томатов

Юрий Берендий
1 августа 2026, 15:07
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Городник объяснил, какие сигналы подает растение с помощью цвета и формы листьев ещё до появления первых плодов.
Одна ошибка может лишить урожая: о чем
Почему листья на помидорах желтеют и скручиваются - как распознать дефицит элементов и болезни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему желтеют нижние листья на помидорах
  • Почему листья на помидорах становятся фиолетовыми
  • Как распознать дефицит калия и фосфора у помидоров

Изменение цвета, деформация или скручивание листьев томатов - это не просто прихоть растения, а его единственный способ сообщить о проблеме. Желтизна, фиолетовые прожилки или сухие края листьев указывают на дефицит конкретного питательного элемента или на развитие болезни. Если научиться распознавать эти сигналы на ранней стадии, урожай удастся полностью спасти. Автор популярного YouTube-канала "Файна дача" объяснил, что для распознавания проблем с помидорами не нужны глубокие агрономические знания - достаточно лишь быть внимательным к деталям.

Главред выяснил, почему скручиваются листья на помидорах в жару.

видео дня

"Чтобы понять, чего именно не хватает растению, не нужно быть профессиональным агрономом. Для этого стоит лишь внимательно присмотреться к его листьям и плодам", - отметил блогер.

За что отвечают азот, фосфор и калий в питании томатов

Каждый элемент выполняет свою функцию в жизнедеятельности куста. Азот отвечает за рост зеленой массы. При его недостатке нижние листья поочередно желтеют, куст становится вялым, а рост существенно замедляется.

Фосфор обеспечивает энергию, развитие корней, цветение и плодоношение. Если жилки на листьях приобретают фиолетовый оттенок, а сами листья темнеют - это сигнал о недостатке фосфора, который часто усугубляется низкой температурой воздуха.

Калий регулирует иммунитет, устойчивость к засухе и вкус плодов.

"Симптомы недостатка калия - это сухие края листьев, скручивание вниз, пятна на листьях, а также гниль плодов", - рассказал огородник.

Как распознать дефицит кальция, железа, бора и магния

Кальций отвечает за структуру клеток и прочность верхушек. Недостаток этого элемента приводит к появлению чёрных сухих пятен на верхушках плодов и искривлению молодых листьев. Железо обеспечивает дыхание растения и отвечает за его зелёный цвет.

"Симптомы недостатка железа - это желтые верхние листочки, а если вы заметили зеленые прожилки, то это классический хлороз", - пояснил автор канала.

Бор необходим для цветения, опыления и формирования завязи.

"Симптомы недостатка бора следующие: скрученные листья, осыпание цветов, пустоты внутри плодов", - отметил блогер.

Другие микроэлементы, такие как магний и цинк, отвечают за ферменты и обмен веществ. Например, недостаток магния вызывает характерное межжилковое пожелтение, а недостаток цинка проявляется мозаичностью, пятнами и остановкой роста.

Как отличить недоедание томатов от грибковых и вирусных болезней

Блогер подчеркивает, что путать эти состояния опасно, ведь подкормка удобрениями не поможет против инфекции.

"Не всё, что желтеет, - это недостаток питательных веществ, иногда это вирусы, грибки или бактерии", - предупредил автор канала "Файна дача".

Главное правило диагностики: недостаток элементов - это обычно равномерное пожелтение и кружевные узоры, а болезнь - это пятна различной формы, кайма и плесневый налет.

Например, фитофтороз проявляется темными пятнами на нижней стороне листьев, которые затем переходят на плоды. Это грибковая болезнь, а не дефицит. При вирусной мозаике листья становятся пятнистыми и морщатся. Серые пятна с каймой указывают на септориоз, а желтая мозаика в условиях повышенной влажности свидетельствует о плесени.

С верхушечной гнилью ситуация сложнее: плоды чернеют на кончике, и это похоже на недостаток кальция, но причиной может быть еще и избыток азота в сочетании с засухой.

Почему скручиваются листья на помидорах и что делать

Скручивание листьев может иметь несколько совершенно разных причин:

  • Недостаточный полив или жара. Листья скручиваются днем, но расправляются ночью. Решение простое - притенить и поливать утром и вечером, а также не допускать пересыхания.
  • Избыток азота. Листья становятся ярко-зелеными, но скручиваются "лодочкой" вверх. В таком случае следует промыть почву и уменьшить количество азотных удобрений.
  • Недостаток калия. Листья заворачиваются вниз, а края подгорают.

"Решение в этом случае простое - опрыскиваем монофосфатом калия из расчёта 10 грамм на 10 литров воды", - посоветовал автор канала.

Какие 4 вопроса задать себе перед использованием удобрений

Прежде чем применять какие-либо удобрения или препараты, блогер советует остановиться и проанализировать растение по четырём параметрам:

  • Цвет: желтый, бледный, фиолетовый или красный;
  • Форма: скрученная, сморщенная, толстая или волнистая;
  • Место: симптомы на старых или на молодых листьях;
  • Скорость изменений: резкие или постепенные.

"Это всё даёт нам 80% понимания ситуации. Как видите, ваши помидоры не молчат, они каждым листочком намекают: "мне не хватает питания" или "что-то здесь гниет", - подытожил блогер канала "Файна дача".

Почему желтеют листья помидоров
Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

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Об источнике: "Файна дача"

"Файна дача" - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и загородному образу жизни. Автор проекта делится практическими советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, уходу за садом, а также собственным опытом ведения приусадебного хозяйства.

Основной контент канала посвящён выращиванию помидоров, перца, капусты, бахчевых культур, клубники, чеснока, плодовых деревьев и других растений. Автор демонстрирует реальные эксперименты на грядках, рассказывает об органическом земледелии, эффективных способах подкормки растений, борьбе с вредителями и сезонных работах в саду и на огороде. Особое внимание уделено практическим советам, которые можно применить в домашнем хозяйстве.

Помимо материалов о выращивании растений, на канале выходят видео о жизни на природе, велопутешествиях, обустройстве дачного участка, использовании солнечных панелей и других темах, связанных с загородной жизнью. Автор также публикует рецепты домашних заготовок, натуральных удобрений и делится собственными наблюдениями по ведению хозяйства.

Канал был создан в конце 2022 года. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 15 тысяч подписчиков и более 240 видео, регулярно пополняясь новыми материалами для садоводов и огородников.

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