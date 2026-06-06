Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился новым фото и заинтриговал внешним видом.

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Максим Галкин показал фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Каким фото поделился Галкин

Что ему пишут поклонницы

Известный российский шоумен Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, снова удивил своих поклонниц свежим фото.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

видео дня

На нем любимец публики позирует с открытым прессом, а футболку держит в зубах. Стоит ли говорить, что фото вызвало сумасшедший интерес у поклоннниц артиста.

Макс Галкин и его пресс / Фото Instagram/maxgalkinru

"Лучший свет всегда в гримерке", - написал сам Галкин.

"Максим, не знаю к чему вы нас готовите, но мы не готовы", "Однозначно прайм эра", "Красавчик", "ProМакс", - пишут поклонницы и поклонники актера.

Поклонницы расхвалили Галкина / Скриншот Instagram/maxgalkinru

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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