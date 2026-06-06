Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

Кратко:
- Каким фото поделился Галкин
- Что ему пишут поклонницы
Известный российский шоумен Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, снова удивил своих поклонниц свежим фото.
Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
На нем любимец публики позирует с открытым прессом, а футболку держит в зубах. Стоит ли говорить, что фото вызвало сумасшедший интерес у поклоннниц артиста.
"Лучший свет всегда в гримерке", - написал сам Галкин.
"Максим, не знаю к чему вы нас готовите, но мы не готовы", "Однозначно прайм эра", "Красавчик", "ProМакс", - пишут поклонницы и поклонники актера.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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