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Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

Алена Кюпели
6 июня 2026, 22:58
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Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился новым фото и заинтриговал внешним видом.
Максим Галкин показал фигуру
Максим Галкин показал фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Каким фото поделился Галкин
  • Что ему пишут поклонницы

Известный российский шоумен Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, снова удивил своих поклонниц свежим фото.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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На нем любимец публики позирует с открытым прессом, а футболку держит в зубах. Стоит ли говорить, что фото вызвало сумасшедший интерес у поклоннниц артиста.

Макс Галкин и его пресс
Макс Галкин и его пресс / Фото Instagram/maxgalkinru

"Лучший свет всегда в гримерке", - написал сам Галкин.

"Максим, не знаю к чему вы нас готовите, но мы не готовы", "Однозначно прайм эра", "Красавчик", "ProМакс", - пишут поклонницы и поклонники актера.

Поклонницы расхвалили Галкина
Поклонницы расхвалили Галкина / Скриншот Instagram/maxgalkinru

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Отметим, как сообщал Главред, ранее принцесса Уэльскаярассказала о физических, эмоциональных и психологических изменениях, которые могут произойти в результате лечения рака, во время своего визита в специализированный центр в четверг.

Ранее также украинская фитнес-тренерка Анита Луценко показала свою обычную рутину, которая помогает ей выглядеть просто великолепно.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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