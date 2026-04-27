Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

Кристина Трохимчук
27 апреля 2026, 10:20
Торжество активно обсуждают в сети.
Свадьба украинской модели в Каннах
Свадьба украинской модели в Каннах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, angelniksss, скрин из видео

В Каннах состоялась роскошная свадьба, которая привлекла пристальное внимание пользователей сети. За IT-бизнесмена из Киева Нику Ломиа вышла замуж украинская модель Ника — торжество посетили Максим Галкин, Валерий Меладзе и даже Рики Мартин. Фото и видео с масштабного праздника появились в Instagram невесты.

Торжество прошло в поместье 1919 года постройки с видом на Средиземное море. Как сообщают Telegram-каналы, Меладзе исполнил несколько песен, в том числе "Самбу белого мотылька" и "Салют, Вера", а также выступил в дуэте с Максимом Галкиным.

Валерий Меладзе спел с Максимом Галкиным
Валерий Меладзе спел с Максимом Галкиным / скрин из видео

Российские артисты, один из которых занимает позицию молчания о войне, а другой активно поддерживает Украину, неплохо заработали на мероприятии — по слухам, Галкину заплатили 118 000 евро, а Валерию Меладзе — чуть более 146 000 евро. Тем не менее главной звездой свадьбы стал американский певец Рики Мартин, который развлекал молодоженов в финале вечера.

Рики Мартин на свадьбе украинской модели
Рики Мартин на свадьбе украинской модели / скрин из видео

Свадьбу сопровождал роскошный банкет — в меню преобладали деликатесы: стейк "Шатобриан", карпаччо из осьминога и малиновые десерты. Выбор алкоголя также был подчеркнуто статусным. Гости наслаждались не только коктейлями, но и дорогими игристыми винами и крепким алкоголем.

Второй день свадьбы прошел в украино-грузинском стиле. Блогер Александр Слобоженко поделился в Instagram кадрами, на которых гостей угощали традиционными украинскими закусками и хинкали. Максим Галкин, который продолжил выступать на торжестве, исполнил украинские песни, а также хит группы Ласковый май "Белые розы".

Максим Галкин поет украинские песни
Максим Галкин поет украинские песни / скрин из видео

До полномасштабного вторжения 25-летняя Ника строила карьеру модели в родном Харькове и представляла город на конкурсе "Мисс Украина". Сейчас девушка живет на две страны, но иногда посещает Украину. По словам Ники, со своим мужем она познакомилась в интернете.

Жених и невеста - свадьба в Каннах
Жених и невеста - свадьба в Каннах / скрин из видео

Ее супруг — уроженец Грузии Ника Ломиа, соучредитель IT-компании, которая с 2018 года занимается разработкой платформ для онлайн-казино с офисами в Киеве и Варшаве.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что Кейт Миддлтон поделилась личными переживаниями о возвращении к публичности после тяжелой болезни. Принцесса Уэльская призналась, что участие в масштабных мероприятиях все еще вызывает у нее определенные трудности.

Также Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин объединились, чтобы почтить память павшего героя "Лиги смеха" Романа Иваненко. Ласточкин приоткрыл завесу тайны над своими военными буднями, рассказав, на каком направлении он несет службу.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

