Что нужно сделать с солью в праздник 12 июня: строгие приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много росы
- Что нужно сделать в этот день
- Почему нельзя одалживать соль 12 июня
12 июня церковь почитает память святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского. Как сообщает Главред, Онуфрий был одним из самых известных египетских отшельников. Он воспитывался в монастыре, но позже избрал суровое одиночество и ушел жить в глубь пустыни.
Петр был связан с традицией монашества на Афоне. Он оставил светскую жизнь и перешел к суровому аскетическому подвигу. Он был военным, попал в плен, где пережил глубокое духовное прозрение. Петр отправился на гору Афон, где вел отшельнический образ жизни.
Что можно делать 12 июня
- В этот день нужно приготовить уху. Предки верили, что это принесет в дом счастье и благополучие.
- В этот день нужно помолиться. У предков нужно попросить защиты и здоровья.
Что нельзя делать 12 июня
1. Нельзя 12 июня носить одежду черного цвета. Предки верили, что это отпугнет удачу.
2. Нельзя 12 июня одалживать соль. Считается, что вместе с ней можно вынести из дома покой и достаток.
3. Нельзя 12 июня отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы можете сами оказаться в трудном положении.
Приметы 12 июня
- Если в этот день тихо и солнечно, то летом будет хороший урожай.
- Если в этот день темные тучи, то лето будет дождливым.
- Если в этот день много росы, то будет тепло.
- Если в этот день быстро плывут облака, то поменяется погода.
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