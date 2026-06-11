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Что нужно сделать с солью в праздник 12 июня: строгие приметы

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2026, 11:06
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Что нельзя делать 12 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от беды.
приметы
Что нельзя делать 12 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много росы
  • Что нужно сделать в этот день
  • Почему нельзя одалживать соль 12 июня

12 июня церковь почитает память святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского. Как сообщает Главред, Онуфрий был одним из самых известных египетских отшельников. Он воспитывался в монастыре, но позже избрал суровое одиночество и ушел жить в глубь пустыни.

Петр был связан с традицией монашества на Афоне. Он оставил светскую жизнь и перешел к суровому аскетическому подвигу. Он был военным, попал в плен, где пережил глубокое духовное прозрение. Петр отправился на гору Афон, где вел отшельнический образ жизни.

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Что можно делать 12 июня

  • В этот день нужно приготовить уху. Предки верили, что это принесет в дом счастье и благополучие.
  • В этот день нужно помолиться. У предков нужно попросить защиты и здоровья.

Что нельзя делать 12 июня

1. Нельзя 12 июня носить одежду черного цвета. Предки верили, что это отпугнет удачу.

2. Нельзя 12 июня одалживать соль. Считается, что вместе с ней можно вынести из дома покой и достаток.

3. Нельзя 12 июня отказывать нуждающимся в помощи. Иначе вы можете сами оказаться в трудном положении.

Приметы 12 июня

  • Если в этот день тихо и солнечно, то летом будет хороший урожай.
  • Если в этот день темные тучи, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день много росы, то будет тепло.
  • Если в этот день быстро плывут облака, то поменяется погода.

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