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Растения в вазонах будут расти прямо на глазах: в чем секрет пышного цветения

Алексей Тесля
26 июля 2026, 17:37
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На первый взгляд грунт кажется хорошо увлажненным, однако если проверить его глубже, можно обнаружить, что он остается практически сухим.
Растения контейнер
Как ухаживать за растениями в контейнерах / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Растения в контейнерах иногда начинают чахнуть
  • Причина нередко кроется в неправильном способе полива
  • Со временем между землей и стенками горшка появляется зазор

Даже при регулярном поливе, подкормках и хорошем освещении цветы и растения в контейнерах иногда начинают чахнуть.

По словам специалистов, причина нередко кроется не в уходе, а в неправильном способе полива, пишет Express.

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Привычный полив сверху не всегда позволяет воде добраться до корней. На первый взгляд грунт кажется хорошо увлажненным, однако если проверить его глубже, можно обнаружить, что он остается практически сухим.

Это происходит потому, что со временем между земляным комом и стенками горшка появляется небольшой зазор. Попадая в емкость, вода стекает именно по нему и быстро выходит через дренажные отверстия, практически не увлажняя центральную часть корневой системы.

Как правильно поливать растения в горшках

Эксперты советуют время от времени использовать нижний полив. Для этого горшок помещают в глубокий поддон или другую емкость с водой. Через дренажные отверстия влага постепенно впитывается снизу вверх, благодаря чему весь земляной ком насыщается водой равномерно.

Полностью отказываться от обычного полива сверху не нужно. Главное - после полива убедиться, что вода действительно достигла корней. Проверить это можно, погрузив палец в почву на несколько сантиметров.

Что делать с крупными растениями

Если речь идет о больших контейнерах, специалист рекомендует использовать простой прием. В центр горшка можно установить небольшой пластиковый горшок без дна или с отверстиями и наливать воду именно в него. Это позволяет влаге быстрее проникать к глубоко расположенным корням, а не стекать по краям емкости.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
/ Инфографика: Главред

Еще несколько советов по уходу

Эксперты рекомендуют поливать растения ранним утром или вечером, когда солнце менее активно. В это время испарение влаги значительно ниже, поэтому почва дольше остается влажной.

Перед каждым поливом стоит проверять состояние грунта. Если на глубине примерно трети горшка земля уже подсохла, значит, растению требуется вода. В жаркую и ветреную погоду почва высыхает гораздо быстрее, поэтому поливать приходится чаще. При этом даже прошедший дождь не всегда способен достаточно увлажнить грунт в контейнерах, поскольку вода проникает лишь в верхний слой земли.

Смотрите видео - растения в контейнерах:

В этом видео автор рассказывает, как с помощью контейнеров и подвесных кашпо легко украсить придомовую территорию, дачный участок или вход в дом. Такой способ озеленения особенно подойдет тем, у кого нет возможности разбить полноценную клумбу, но хочется добавить ярких красок в оформление сада.

Автор отмечает, что многие декоративные растения прекрасно чувствуют себя в вазонах, если обеспечить им хороший дренаж и правильный уход. В качестве одного из удачных вариантов предлагается декоративный перец.

Он отличается красивой темно-зеленой листвой и яркими плодами разных оттенков, благодаря чему сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении длительного времени.

Кроме декоративных качеств, некоторые сорта такого перца можно использовать и в кулинарии. Автор подчеркивает, что растение одинаково успешно выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах или даже на подоконнике.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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