Звезду "Великолепного века" задержали за наркотики в Турции

Кратко:
- Кого задержали вместе с Берен Саат
- Что с ними будут делать
Звезду "Великолепного века" и "Запретной любви" Берен Саат, вместе с другими артистами, задержали по делу о наркотиках. Также проверяют мужа актрисы певца Кенана Догулу.
Как пишет Би-Би-Си, в Турции продолжается следствие и антинаркотическая операция под названием "Рассвет". На этот раз были задержаны еще 22 представителя светской тусовки. Их подозревают в хранении наркотиков и сутенерстве.
Расследование проводится отделом по борьбе с наркотиками полиции Стамбула. Также были выданы ордера на задержание певицы Айше Хатун Онал, Керимджана Дурмаза, певца Бердана Мардини и актера Эниса Арикана.
После прохождения медицинского осмотра знаменитости были доставлены в штаб-квартиру отдела по борьбе с наркотиками в районе Кючюкчекмедже для допроса.
В Турции предусмотрены отдельные наказания за преступления, связанные с употреблением, поощрением и распространением наркотиков. Преступление, связанное с употреблением наркотиков, включает в себя приобретение, принятие, хранение или употребление наркотиков или стимуляторов для личного пользования.
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Ранее Главред рассказывал, что 25 марта Генеральная прокуратура Стамбула объявила о выдаче ордеров на арест 16 подозреваемых, "хранивших наркотики для личного пользования или содействующих употреблению наркотиков", и о проведении одновременных операций группами Управления по борьбе с наркопреступностью Стамбула для задержания подозреваемых. Среди них была популярная турецкая актриса Ханде Эрчел.
Ранее также турецкая актриса Ханде Эрчел, на которую был выдан ордер на арест в рамках расследования дела о наркотиках и которая была доставлена в Институт судебной медицины, прошла тесты на наркотики.
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О персоне: Берен Саат
Берен Саат - турецкая киноактриса. Мировую известность приобрела после роли Бихтер Йореоглу в остросюжетном сериале "Запретная любовь" и роли Кёсем-султан в исторической драме "Великолепный век.
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