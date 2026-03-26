"Люблю свою страну": турецкие власти выдали ордер на арест Ханде Эрчел

Ханде Эрчел оказалась в Лондоне, когда был выдан ордер на ее арест.

Ханде Эрчел приехала в РФ

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел, которая буквально недавно закатила громкую вечеринку в террористической Москве, получила неприятные новости.

Оказалось, что пока она была за границей, турецкая прокуратура выдала ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщает издание Milliyet.

"Масштабное расследование, проведенное Главной прокуратурой Стамбула, потрясло мир развлечений и спорта. Расследование, начатое по обвинениям в "изготовлении и распространении наркотиков", "содействии их употреблению" и "хранении", завершилось одновременными операциями под техническим и физическим наблюдением полиции", - пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что в ранние часы утра сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции Стамбула провели обыски по 16 адресам в разных районах города. На данный момент задержаны 14 подозреваемых, а в отношении двух подозреваемых, которых не удалось найти по указанным адресам, выдан ордер на арест. Среди них и турецкая актриса - Ханде Эрчел.

После того, как новость получила огласку, Эрчел опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях сообщение: "Я была за границей около месяца из-за учебы. Вчера вечером, как и вы, я узнала об этом из новостей в прессе, и я вернусь в свою страну, чтобы сделать необходимые заявления и дать показания для прояснения ситуации. Я люблю свою страну и доверяю своему правительству и турецкому правосудию. Я верю, что ситуация прояснится как можно скорее", — поделилась она.

На момент выдачи ордера актриса Ханде Эрчел некоторое время находилась в Лондоне.

О персоне: Ханде Эрчел Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.

