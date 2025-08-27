Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел бросила сына миллиардера

Громкое расставание звезды турецкого шоу-бизнеса Ханде Эрчел обсуждают в сети.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел, которая недавно посетила РФ и выразила желание сыграть Анну Каренину, разорвала отношения с сыном миллиардера Хаканом Сабанджи. Об этом сообщила турецкая журналистка Бирсен Алтунташ.

Слухи о расставании начались после того, как актриса удалила из своего Instagram все совместные фото. Инсайдер подтвердила - даже если пара до сих пор не подтвердила свой разрыв, то между ними точно есть серьезный конфликт.

В свою очередь, Хакан Сабанджи не стал удалять совместные фотографии с Ханде из своих соцсетей. Это подогрело догадки фанатов о том, что этот шаг Эрчел является лишь промо к ее новому проекту - турецкой версии сериала "Королева слез". Также поклонники надеются на то, что пара все же найдет взаимопонимание.

Ханде Эрчел известна своими громкими романами. В частности, она начала встречаться с Хаканом Сабанджи после разрыва со своим коллегой по съемочной площадке актером Керемом Бюрсином.

