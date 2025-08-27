Засияла по-новому: Елена Кравец удивила сменой имиджа

Кратко:
- Елена Кравец кардинально сменила прическу
- Звезда раскрыла секрет своих метаморфоз
За свою карьеру Елена Кравец на сцене примеряла множество образов. В жизни звезда зачастую экспериментировала лишь с длиной волос. Впрочем, к новым лукам она оказалась открытой, и принимает их с большим азартом.
Так в блоге Кравец в Instagram появилось видео, на котором она позирует с пышной гривой мелких кудрей, которая напомнила моду конца прошлого века. Елена отметила, что смена ее имиджа обусловлена съемками в новом шоу.
"Не пугайтесь, не удивляйтесь. Немножко смена образа. Были сегодня удивительные съемки, назад в восьмидесятые, девяностые. Назад в мои годы", - посмеялась артистка.
А так Елена Кравец (крайняя слева) выглядела в 10 классе в 1992 году.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
