Засияла по-новому: Елена Кравец удивила сменой имиджа

Увидеть Кравец в таком образе было весьма неожиданно.

https://glavred.info/starnews/zasiyala-po-novomu-elena-kravec-udivila-smenoy-imidzha-10692986.html Ссылка скопирована

Елена Кравец сейчас - как изменилась Елена Кравец / коллаж: Главред, фото: t.me/lenny_kravets_INFP

Кратко:

Елена Кравец кардинально сменила прическу

Звезда раскрыла секрет своих метаморфоз

За свою карьеру Елена Кравец на сцене примеряла множество образов. В жизни звезда зачастую экспериментировала лишь с длиной волос. Впрочем, к новым лукам она оказалась открытой, и принимает их с большим азартом.

Так в блоге Кравец в Instagram появилось видео, на котором она позирует с пышной гривой мелких кудрей, которая напомнила моду конца прошлого века. Елена отметила, что смена ее имиджа обусловлена съемками в новом шоу.

видео дня

"Не пугайтесь, не удивляйтесь. Немножко смена образа. Были сегодня удивительные съемки, назад в восьмидесятые, девяностые. Назад в мои годы", - посмеялась артистка.

Елена Кравец сейчас - как изменилась Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

Елена Кравец сейчас - как изменилась Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

А так Елена Кравец (крайняя слева) выглядела в 10 классе в 1992 году.

Елена Кравец с одноклассницами / t.me/lenny_kravets_INFP

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию на Евровидение в 2026 году. За все время участия нашей страны в конкурсе она пропустила лишь два соревнования.

Также популярная певица MamaRika рассказала о проблемах - перед концертом в Запорожье ей было настолько плохо, что она едва стояла на ногах. Это выступление она назвала самым сложным в своей карьере.

Читайте также:

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред