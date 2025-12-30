"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

Удары России по энергетике продолжатся. Отключения будут, но паниковать не стоит.

Михаил Гончар развеял мифы о "крахе энергетики" после российских атак / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, УНИАН

Удары по энергетической инфраструктуре будут продолжаться

Отключения электроэнергии возможны в течение всей зимы

Текущая ситуация не является поводом для паники

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что несмотря на продолжающиеся атаки по энергетической инфраструктуре Украины, говорить о катастрофическом развитии событий не стоит.

По словам Гончара, ожидание "фатального сценария" часто искусственно раздувается — как в рамках информационно-психологических операций со стороны врага, так и из-за панических настроений в обществе.

Эксперт прогнозирует, что удары по энергетике будут продолжаться и в дальнейшем, даже если между атаками возникают паузы. При этом отключения электроэнергии и нагрузка на систему возможны в течение всей зимы, однако это не является неожиданным или критическим сценарием.

"Мы прошли очередную волну ударов. Это не повод для отчаяния", — сказал Гончар в интервью Главреду.

Эксперт добавил, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

"Удары будут и дальше, графики отключений тоже будут - и всю зиму, и, вероятно, в дальнейшем. И это, в принципе, не самый худший сценарий. Так что мы прошли очередную волну ударов. Поэтому все, что сейчас происходит, не является поводом для отчаяния", - резюмировал Гончар.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.

Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

29 декабря народный депутат фракция "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что после очередной атаки РФ самая сложная ситуация остается в Броварах и Вышгороде из-за поражения подстанции Укрэнерго. Сейчас усилия направлены на стабилизацию ситуации.

Время для восстановления электроэнергии конкретно по каждому объекту индивидуально.

"Нет какого-то ограниченного или четкого графика, что на восстановление той или иной электростанции нужно 2-3 дня. Ситуация достаточно сложная", – сказал он.

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает, а значит потребление в Украине становится меньше. Такой прогноз озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Впрочем, на. ситуацию с ограничениями влияют и другие факторы. Среди них - погода и обстрелы страны-агрессора России.

Даже если погода будет благоприятной, предсказать, какая у оккупантов стратегия и будут ли они целиться в энергообъекты Украины на Новый год невозможно.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

