Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

Рассказываем, как освободить место в холодильнике, и одновременно сохранить свежесть праздничных блюд.

Какая еда может быть без холодильника / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая еда может быть без холодильника

Еда которая не портится в течение длительного времени

Как правильно хранить алкоголь

Праздничный стол всегда означает множество блюд и продуктов, которые нужно где-то разместить. Мясо, овощи, десерты и салаты быстро заполняют холодильник, оставляя минимум пространства.

Главред разобрался, какие продукты не обязательно держать в холодильнике во время праздников, чтобы они не занимали лишнего места.

Чтобы избежать хаоса, эксперты рекомендуют действовать продуманно: охлаждайте только то, что действительно в этом нуждается, держите продукты с долгим сроком хранения закрытыми до момента использования и полагайтесь на морозильную камеру как запасной вариант. Об этом пишет Martha Stewart.

Джем и варенье

Закрытые банки можно держать при комнатной температуре, они хорошо хранятся и без холодильника, но важно, чтобы крышка была плотно закручена. Ставьте продукт в холодильник только после открытия, важно распаковывать только то, что нужно в ближайшее время.

Пиво и вино

Холодильник не стоит превращать в винный погреб. Пиво, вино и игристые напитки хорошо хранятся при комнатной температуре до дня праздничной встречи. Охлаждать их следует только непосредственно перед подачей - в холодильнике с большим количеством льда. Рекомендуем покупать эти напитки комнатной температуры, чтобы избежать резких перепадов.

Гранат

Целые плоды остаются свежими до недели без холодильника. Если вы планируете использовать их для салата или десерта, лучше разрезать гранат именно в день подачи, тогда он будет иметь лучший вкус и текстуру.

Огурцы

Целые, неразрезанные огурцы могут спокойно пролежать на кухонном столе два дня. Это позволяет освободить место в контейнере для более скоропортящихся овощей и фруктов.

Тыква

Зимние тыквы с толстой кожурой предназначены для хранения вне холодильника. Они прекрасно себя чувствуют в прохладном и темном месте.

Печенье и выпечка

Большинство десертов не стоит охлаждать, ведь это может сделать их сухими. Торты с кремовой глазурью из сливочного масла можно оставлять на ночь при комнатной температуре, хорошо накрыв. Если же вы готовите торт кремовой творожной глазурью, лучше нанести ее непосредственно перед подачей, а сами коржи держать завернутыми вне холодильника.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

