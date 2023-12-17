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Этого лучше избегать: как не надо украшать стол на Новый 2024 год

Яна Ставская
17 декабря 2023, 16:28
При оформлении праздничного стола акцентируйте внимание на зеленых и золотистых тонах.
Новый год
Какого цвета скатерть на Новый год 2024? / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Покровителем 2024-го станет Деревянный Дракон. Чтобы "задобрить" главного символа года, многие украшают стол соответствующими декоративными элементами.

Что можно ставить на стол на Новый год

Обязательно позаботьтесь о символе года. На стол можно поставить деревянные статуетки Змея, украсить скатертью с рисунками по этой тематике.

Подбирайте аксессуары зеленого и золотистого цвета.

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Посуда и новогодние игрушки тоже могут быть украшены изображениями Дракона или Змея.

Столовые салфетки могут быть зеленого цвета в форме звезд, снежинок или елочек.

Не забудьте о фруктах и угощениях. Любое блюдо можно украсить символом года.

Что нельзя на новогодний стол 2024

Избегайте темных цветов, так как цвет следующего года - зеленый.

Избегайте острых и необычных запахов, которые могут быть неприятными для гостей.

Из меню лучше убрать тяжелые и сытные блюда, чтобы избежать без переедания.

Хотя не существует жёстких правил, многие предпочитают избегать использования украшений и декораций, которые сильно ассоциируются с предыдущими годами, чтобы придать столу свежий и актуальный вид.

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