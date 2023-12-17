Этого лучше избегать: как не надо украшать стол на Новый 2024 год

Покровителем 2024-го станет Деревянный Дракон. Чтобы "задобрить" главного символа года, многие украшают стол соответствующими декоративными элементами.
Что можно ставить на стол на Новый год
Обязательно позаботьтесь о символе года. На стол можно поставить деревянные статуетки Змея, украсить скатертью с рисунками по этой тематике.
Подбирайте аксессуары зеленого и золотистого цвета.
Посуда и новогодние игрушки тоже могут быть украшены изображениями Дракона или Змея.
Столовые салфетки могут быть зеленого цвета в форме звезд, снежинок или елочек.
Не забудьте о фруктах и угощениях. Любое блюдо можно украсить символом года.
Что нельзя на новогодний стол 2024
Избегайте темных цветов, так как цвет следующего года - зеленый.
Избегайте острых и необычных запахов, которые могут быть неприятными для гостей.
Из меню лучше убрать тяжелые и сытные блюда, чтобы избежать без переедания.
Хотя не существует жёстких правил, многие предпочитают избегать использования украшений и декораций, которые сильно ассоциируются с предыдущими годами, чтобы придать столу свежий и актуальный вид.
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