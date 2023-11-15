Что подать к столу на Новый 2024 год: беспроигрышное меню

Приближаются новогодние праздники. Поэтому все актуальнее становится вопрос, что должно быть на столе в новогоднюю ночь.
В год дракона 2024 лучше всего сосредоточиться на гарнирах и фруктах. А вот алкоголем рекомендуют не злоупотреблять. Читайте на Главреде, что подать к столу на Новый 2024 год.
Чтобы сэкономить деньги, время и сильно не шокировать гостей, можно обратиться к традиционному меню на праздничный вечер.
Что можно приготовить на Новый год - меню
Закуски
- Рыбные бутерброды с лососем или икрой
- Брускетты с помидорами и базиликом
- Лосось гриль с лимоном и зеленью
Салаты
- Оливье с куриной грудкой или ветчиной
- Греческий салат с оливками и фетой
- Салат "Цезарь" с курицей
Горячие блюда
- Курица в медово-горчичном соусе
- Шашлык из свинины или баранины
- Лосось в духовке с зеленью и лимоном
Гарниры
- Пюре из сладкого картофеля
- Гречка с грибами и луком
- Запеченные овощи с розмарином
Десерты
- Торт "Наполеон" или "Медовик"
- Шоколадный мусс
- Фруктовый салат
Напитки
- Шампанское или игристое вино
- Фруктовые коктейли
- Глинтвейн
Что должно быть на столе в новогоднюю ночь - рецепты блюд
Лосось в духовке с зеленью и лимоном
Вам понадобится:
- 4 филе лосося;
- 2 лимона (один для сока и один для тонких кружочков);
- 3-4 ст. ложки оливкового масла;
- 2 ст. ложки свежей петрушки, мелко нарезанной
- 2 ст. ложки свежего базилика, мелко нарезанного;
- соль и перец по вкусу.
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите филе лосося на противень, застеленный пергаментом.
В миске смешайте оливковое масло, сок одного лимона, нарезанную петрушку и базилик. Посолите и поперчите по вкусу.
Равномерно распределите маринад по всему филе лосося.
Нарежьте второй лимон на тонкие кружочки. Уложите их поверх лосося.
Поставьте противень в разогретую духовку и готовьте около 15-20 минут или до тех пор, пока лосось не станет нежным и легко распадающимся вилкой.
Подавайте лосось горячим, посыпанным дополнительной зеленью, если желаете. Можете также подать с цитрусовым соусом или гарниром на ваш выбор.
Фруктовый салат
Вам понадобится:
- 2 крупных яблока, нарезанных кубиками;
- 1 крупный груша, нарезанная кубиками;
- 1 крупный гранат;
- 1 крупный банан, нарезанный ломтями;
- 1 ветка винограда;
- 1 крупный апельсин, нарезанный на дольки;
- 1/2 чашки грецких орехов;
- 2 ст. ложки меда;
- сок одного лимона.
Очистите и нарежьте все фрукты на кубики, ломтики или полоски, в зависимости от вашего предпочтения.
Перенесите нарезанные фрукты в большую миску. Постарайтесь равномерно распределить различные виды фруктов.
Если вы используете грецкие орехи, добавьте их к фруктам. Они добавят хрустящую текстуру и аромат.
Полейте фрукты свежевыжатым соком лимона, это поможет сохранить свежесть и яркость цвета фруктов. По желанию добавьте мед для сладкости.
Перемешайте фрукты, чтобы мед и лимонный сок равномерно покрыли все ингредиенты.
Подавайте фруктовый салат сразу, чтобы сохранить свежесть. Можете украсить мятой или дольками апельсина.
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