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Что подать к столу на Новый 2024 год: беспроигрышное меню

Яна Ставская
15 ноября 2023, 20:36
Если вы не хотите тратить много времени на "праздничный стол" в новогоднюю ночь - тогда читайте, что можно есть на Новый год 2024.
Что подать к столу на Новый 2024 год: беспроигрышное меню
Несколько идей, что можно приготовить на Новый год / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com, goodfon.ru

Приближаются новогодние праздники. Поэтому все актуальнее становится вопрос, что должно быть на столе в новогоднюю ночь.

В год дракона 2024 лучше всего сосредоточиться на гарнирах и фруктах. А вот алкоголем рекомендуют не злоупотреблять. Читайте на Главреде, что подать к столу на Новый 2024 год.

Чтобы сэкономить деньги, время и сильно не шокировать гостей, можно обратиться к традиционному меню на праздничный вечер.

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Что можно приготовить на Новый год - меню

Закуски

  • Рыбные бутерброды с лососем или икрой
  • Брускетты с помидорами и базиликом
  • Лосось гриль с лимоном и зеленью

Салаты

  • Оливье с куриной грудкой или ветчиной
  • Греческий салат с оливками и фетой
  • Салат "Цезарь" с курицей

Горячие блюда

  • Курица в медово-горчичном соусе
  • Шашлык из свинины или баранины
  • Лосось в духовке с зеленью и лимоном

Гарниры

  • Пюре из сладкого картофеля
  • Гречка с грибами и луком
  • Запеченные овощи с розмарином

Десерты

  • Торт "Наполеон" или "Медовик"
  • Шоколадный мусс
  • Фруктовый салат

Напитки

  • Шампанское или игристое вино
  • Фруктовые коктейли
  • Глинтвейн

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь - рецепты блюд

Лосось в духовке с зеленью и лимоном

Вам понадобится:

  • 4 филе лосося;
  • 2 лимона (один для сока и один для тонких кружочков);
  • 3-4 ст. ложки оливкового масла;
  • 2 ст. ложки свежей петрушки, мелко нарезанной
  • 2 ст. ложки свежего базилика, мелко нарезанного;
  • соль и перец по вкусу.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите филе лосося на противень, застеленный пергаментом.

В миске смешайте оливковое масло, сок одного лимона, нарезанную петрушку и базилик. Посолите и поперчите по вкусу.

Равномерно распределите маринад по всему филе лосося.

Нарежьте второй лимон на тонкие кружочки. Уложите их поверх лосося.

Поставьте противень в разогретую духовку и готовьте около 15-20 минут или до тех пор, пока лосось не станет нежным и легко распадающимся вилкой.

Подавайте лосось горячим, посыпанным дополнительной зеленью, если желаете. Можете также подать с цитрусовым соусом или гарниром на ваш выбор.

Фруктовый салат

Вам понадобится:

  • 2 крупных яблока, нарезанных кубиками;
  • 1 крупный груша, нарезанная кубиками;
  • 1 крупный гранат;
  • 1 крупный банан, нарезанный ломтями;
  • 1 ветка винограда;
  • 1 крупный апельсин, нарезанный на дольки;
  • 1/2 чашки грецких орехов;
  • 2 ст. ложки меда;
  • сок одного лимона.

Очистите и нарежьте все фрукты на кубики, ломтики или полоски, в зависимости от вашего предпочтения.

Перенесите нарезанные фрукты в большую миску. Постарайтесь равномерно распределить различные виды фруктов.

Если вы используете грецкие орехи, добавьте их к фруктам. Они добавят хрустящую текстуру и аромат.

Полейте фрукты свежевыжатым соком лимона, это поможет сохранить свежесть и яркость цвета фруктов. По желанию добавьте мед для сладкости.

Перемешайте фрукты, чтобы мед и лимонный сок равномерно покрыли все ингредиенты.

Подавайте фруктовый салат сразу, чтобы сохранить свежесть. Можете украсить мятой или дольками апельсина.

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