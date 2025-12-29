Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

Вы узнаете:
Многие привыкли использовать ящик под духовкой как удобное место для кастрюль или крышек. Но на самом деле это пространство в большинстве современных моделей вовсе не задумывалось как обычный шкафчик для посуды. Его функция гораздо важнее и напрямую связана с работой самой духовки, отмечает City Magazine.
Главред узнал, для чего же на самом деле предназначен ящик под духовкой.
Для чего нужен ящик под духовкой
В большинстве современных моделей духовок этот ящик является специальной секцией для поддержания блюд в теплом состоянии. Внутри поддерживается температура, которая позволяет сохранить вкус и текстуру пищи, не пересушивая ее. Если же использовать его для хранения металлической или пластиковой посуды, это может нарушить циркуляцию тепла, вызвать перегрев и даже сократить срок службы техники.
Неправильное использование ящика может быть опасным. Если там окажутся предметы с остатками жира или легковоспламеняющиеся материалы, повышенная температура может привести к воспламенению. Кроме того, перегруженный ящик может закрываться не полностью, что влияет на стабильность духовки и может её повредить.
Постоянное воздействие тепла вредит даже самой прочной посуде. Металл может менять цвет, покрытие отслаиваться, а ручки трескаться или расшатываться. Даже чугун, который считается чрезвычайно выносливым, может деформироваться от неравномерного нагрева. Кроме этого, в теплой среде быстрее накапливаются запахи и остатки пищи, что затрудняет поддержание чистоты.
Основная функция этого пространства - сохранять готовые блюда теплыми. Это особенно удобно во время больших семейных обедов или праздничных ужинов, когда все блюда подаются не одновременно. В более старых моделях ящик мог выполнять роль вентиляционного отсека или содержать технические элементы, поэтому его вообще не стоило использовать в быту.
Рекомендуем прочитать инструкцию производителя. Там четко указано назначение ящика. Если он предназначен для поддержания тепла, пользуйтесь им для хранения готовых блюд в пригодной посуде. Если ящик не имеет специальной функции, лучше оставить его пустым.
