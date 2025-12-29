Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

На самом деле ящик под духовкой создан вовсе не для хранения посуды.

https://glavred.info/life/dlya-chego-na-samom-dele-nuzhen-yashchik-pod-duhovkoy-malo-kto-znaet-ego-naznachenie-10727912.html Ссылка скопирована

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего нужен ящик под духовкой

Как правильно пользоваться духовкой

Многие привыкли использовать ящик под духовкой как удобное место для кастрюль или крышек. Но на самом деле это пространство в большинстве современных моделей вовсе не задумывалось как обычный шкафчик для посуды. Его функция гораздо важнее и напрямую связана с работой самой духовки, отмечает City Magazine.

Главред узнал, для чего же на самом деле предназначен ящик под духовкой.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки.

Для чего нужен ящик под духовкой

В большинстве современных моделей духовок этот ящик является специальной секцией для поддержания блюд в теплом состоянии. Внутри поддерживается температура, которая позволяет сохранить вкус и текстуру пищи, не пересушивая ее. Если же использовать его для хранения металлической или пластиковой посуды, это может нарушить циркуляцию тепла, вызвать перегрев и даже сократить срок службы техники.

Неправильное использование ящика может быть опасным. Если там окажутся предметы с остатками жира или легковоспламеняющиеся материалы, повышенная температура может привести к воспламенению. Кроме того, перегруженный ящик может закрываться не полностью, что влияет на стабильность духовки и может её повредить.

Постоянное воздействие тепла вредит даже самой прочной посуде. Металл может менять цвет, покрытие отслаиваться, а ручки трескаться или расшатываться. Даже чугун, который считается чрезвычайно выносливым, может деформироваться от неравномерного нагрева. Кроме этого, в теплой среде быстрее накапливаются запахи и остатки пищи, что затрудняет поддержание чистоты.

Основная функция этого пространства - сохранять готовые блюда теплыми. Это особенно удобно во время больших семейных обедов или праздничных ужинов, когда все блюда подаются не одновременно. В более старых моделях ящик мог выполнять роль вентиляционного отсека или содержать технические элементы, поэтому его вообще не стоило использовать в быту.

Рекомендуем прочитать инструкцию производителя. Там четко указано назначение ящика. Если он предназначен для поддержания тепла, пользуйтесь им для хранения готовых блюд в пригодной посуде. Если ящик не имеет специальной функции, лучше оставить его пустым.

Читайте также:

Об источнике: City Magazine CityMagazine.si - это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни. С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 сообщений, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред