Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовке

Запеченный картофель с нотками чеснока – вечная классика. Предлагаем вам проверенный рецепт этого блюда, которое по этому рецепту всегда получается. Рекомендует к такому картофелю подать сметанный соус и салат из овощей.
Кстати, картофель нужно аккуратно перемешивать с чесноком при помощи лопаток, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.
Картофель по-деревенски – рецепт
Ингредиенты:
- картофель
- масло растительное
- соль
- паприка
- сухая зелень
- чеснок
Картофель тщательно помойте и разрежьте на четыре части.
Отправьте картофель в кипящую воду на пять мину.
Слейте воду, полейте картофель растительным маслом и отправьте на смазанный пергамент.
Поставьте в духовку при температуре 220 градусов на 15 минут.
Посыпьте блюдо солью, специями, измельченным чесноком, все перемешайте.
Можно подавать на стол, приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить запеченный картофель:
Вас может заинтересовать:
- Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирога
- Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстро
- Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семью
О персоне: with_anna
with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред