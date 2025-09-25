Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовке

Рецепт вкусного и аппетитного картофеля с чесноком.

https://glavred.info/recipes/zoloto-a-ne-recept-kak-prigotovit-idealnyy-kartofel-v-duhovke-10701209.html Ссылка скопирована

Запеченный картофель с нотками чеснока – вечная классика. Предлагаем вам проверенный рецепт этого блюда, которое по этому рецепту всегда получается. Рекомендует к такому картофелю подать сметанный соус и салат из овощей.

Кстати, картофель нужно аккуратно перемешивать с чесноком при помощи лопаток, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Картофель по-деревенски – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

картофель

масло растительное

соль

паприка

сухая зелень

чеснок

Картофель тщательно помойте и разрежьте на четыре части.

Отправьте картофель в кипящую воду на пять мину.

Слейте воду, полейте картофель растительным маслом и отправьте на смазанный пергамент.

Поставьте в духовку при температуре 220 градусов на 15 минут.

Посыпьте блюдо солью, специями, измельченным чесноком, все перемешайте.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить запеченный картофель:

Вас может заинтересовать:

О персоне: with_anna with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред