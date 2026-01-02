Путин всеми силами будет пытаться не показывать слабость.

Вы узнаете:

Путин так и не свои целей

Диктатор не собирается останавливаться

Российский диктатор Владимир Путин, который у власти уже 26 лет, приближается к тому, чтобы стать самым долгоправящим лидером РФ со времен царской эпохи.

Тем не менее, 12 января будет 1418 дней, как Россия тщетно пытается победить Украину. Столько же длилась Великая Отечественная война (Восточный фронт Второй мировой войны), пишет The Times.

По информации журналистов, для Путина низкая эффективность российской армии является неприятным напоминанием, что его военная машина не так хорошо отлажена, как ему внушают военные чиновники. Именно поэтому он всеми силами будет пытаться не показывать слабость.

В издании подчеркнули, что пока нет никаких признаков, что огромные потери российской армии при таком скромном прогрессе или санкции заставят Путина пойти на компромисс в отношении своей конечной цели - вернуть Киев в орбиту влияния Москвы.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц заявлял, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель. Но, он добавил, что Украине придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

В то же время, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина не сможет победить в войне с Россией без дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

