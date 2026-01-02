Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

Ограничения мощности и почасовые отключения будут применяться для частных потребителей и компаний.

Ситуация в системе может меняться в течение дня / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кортко:

3 января большинство регионов Украины почувствуют почасовые отключения

Промышленным предприятиям вводят ограничения мощности

Причиной являются последствия российских атак на энергетические объекты

В субботу, 3 января, большинство регионов Украины почувствует почасовые отключения электроэнергии. Одновременно для промышленных предприятий вводятся ограничения мощности. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной таких мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины. Как отмечают энергетики, ситуация в системе может меняться даже в течение дня.

Рекомендации НЭК "Укрэнерго"

"Чтобы узнать точное время отключений и объем ограничений по вашему адресу, следует проверять официальные страницы облэнерго в вашем регионе", - отметили в НЭК "Укрэнерго".

Специалисты также призывают потребителей экономно использовать электроэнергию в часы, когда она доступна. Экономия поможет избежать перебоев и сохранить ресурс для критических нужд, подчеркивают в компании.

Напоминаем, что актуальные графики отключений публикуют на сайтах облэнерго и в социальных сетях компаний для каждого региона.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Прогноз эксперта на зиму

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.

Эксперт отмечает, что даже в случае прекращения ракетных ударов и наступления спокойного периода для ремонтов существенного улучшения состояния генерации и сетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. Всего враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.

Напомним, что декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

