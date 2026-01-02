Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

Руслан Иваненко
2 января 2026, 18:15
456
Ограничения мощности и почасовые отключения будут применяться для частных потребителей и компаний.
свет
Ситуация в системе может меняться в течение дня / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кортко:

  • 3 января большинство регионов Украины почувствуют почасовые отключения
  • Промышленным предприятиям вводят ограничения мощности
  • Причиной являются последствия российских атак на энергетические объекты

В субботу, 3 января, большинство регионов Украины почувствует почасовые отключения электроэнергии. Одновременно для промышленных предприятий вводятся ограничения мощности. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной таких мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины. Как отмечают энергетики, ситуация в системе может меняться даже в течение дня.

видео дня

Рекомендации НЭК "Укрэнерго"

"Чтобы узнать точное время отключений и объем ограничений по вашему адресу, следует проверять официальные страницы облэнерго в вашем регионе", - отметили в НЭК "Укрэнерго".

Специалисты также призывают потребителей экономно использовать электроэнергию в часы, когда она доступна. Экономия поможет избежать перебоев и сохранить ресурс для критических нужд, подчеркивают в компании.

Напоминаем, что актуальные графики отключений публикуют на сайтах облэнерго и в социальных сетях компаний для каждого региона.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Прогноз эксперта на зиму

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.

Эксперт отмечает, что даже в случае прекращения ракетных ударов и наступления спокойного периода для ремонтов существенного улучшения состояния генерации и сетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. Всего враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.

Напомним, что декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине свет новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20Война
"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

19:20Украина
Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Последние новости

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

Реклама
17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Реклама
15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

Реклама
11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять