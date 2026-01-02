Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

Как правильно хранить молоко в холодильнике, чтобы продлить его свежесть и избежать быстрой порчи.

https://glavred.info/life/tolko-odno-mesto-v-holodilnike-kuda-perestavit-moloko-chtoby-ono-ne-skislo-10728938.html Ссылка скопирована

Молоко быстро портится при неправильном хранении / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить коровье и растительное молоко

Почему дверца холодильника не подходит для молока

Какие простые советы помогут продлить свежесть продукта

Молоко - один из самых популярных продуктов в холодильниках, но даже небольшая ошибка в хранении может привести к быстрому скисанию.

Главред решил рассказать, где правильно хранить молоко, чтобы оно дольше оставалось свежим.

видео дня

Эксперты обращают внимание, что длительное хранение молока возможно лишь при правильном подходе, сообщает Mirror.

Почему не стоит хранить молоко в дверце холодильника

Многие люди ошибочно оставляют молоко в дверце холодильника. Это опасно: каждый раз, когда дверца открывается, внутрь попадает теплый воздух. Дверца - самая теплая зона холодильника, и постоянные колебания температуры способствуют более активному развитию бактерий и быстрой порче молока.

Где лучше всего хранить молоко

Специалисты советуют размещать молоко в глубине холодильника, где температура наиболее стабильна. Идеальным местом является центральная полка, где охлаждение наиболее эффективно. Оптимальная температура хранения молока - от 3 до 4 градусов Цельсия.

Как правильно класть молоко в холодильник

Кроме того, молоко следует класть горизонтально и прижимать упаковку к задней стенке холодильника, чтобы продукт оставался холодным. После использования напиток нужно сразу возвращать обратно в холодильник, чтобы избежать нагревания и сокращения срока потребления. Эти правила актуальны как для коровьего, так и для растительного молока.

Читайте также:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред