Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Госпогранслужбе

Президент сообщил об уходе с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеки

Дейнеко продолжит работу в системе МВД

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы.

Об этом Зеленский сообщил после того, как выслушал доклад главы МВД Игоря Клименко.

"Благодарен за четкую работу всей системы МВД. Отдельно обсудили сегодня вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины. Под руководством Сергея Дейнека в течение уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и укрепления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией", - написал президент Зеленский.

По его словам, в то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ.

Президент отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главы ГПСУ.

Нынешний руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

Как писал Главред, 2 января президент Украины Владимир Зеленский объявил, что предложил главе Главного управления разведки Кириллу Буданову должность руководителя Офиса президента.

Позже Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить ОПУ. Он отметил, что продолжает служить Украине и считает новую должность еще одним рубежом ответственности перед страной.

Позже президент Зеленский заявил, что глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

