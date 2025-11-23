Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

За последнее время количество попыток незаконного пересечения границы идет на спад, говорят в ГПСУ.

https://glavred.info/ukraine/stalo-menshe-muzhchin-kotorye-pytayutsya-nezakonno-sbezhat-iz-ukrainy-gpsu-10718072.html Ссылка скопирована

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины / коллаж: Главред, иллюстративное фото: t.me/DPSUkr

Кратко:

Пик задержания нарушителей на границе в этом году приходился на август

Пограничники продолжают ежедневно задерживать "уклонистов"

Начиная с сентября 2025 года в Украине фиксируется тенденция к уменьшению количества лиц, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. Однако нарушителей все же продолжают задерживать ежедневно, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За последнее время количество попыток незаконного пересечения границы идет на спад", - сказал Демченко. видео дня

Он уточнил, что пик задержания нарушителей на границе в этом году приходился на август.

"Начиная с сентября и по состоянию на сейчас тенденция к уменьшению и, к счастью, не видим, чтобы даже в отдельные дни существенно увеличивалось количество желающих незаконно пересечь границу", - отметил Демченко.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что пограничники продолжают ежедневно задерживать тех, кто пытается бежать из Украины, как на линии границы, так и в приграничье, когда они пытаются добраться до пограничного рубежа.

Кроме того, по словам Демченко, возросло количество организованных групп, которые за вознаграждение пытаются переправить мужчин за пределы Украины.

"Количество таких противоправных групп разоблачено больше, чем в прошлом году. Не существенно, но есть увеличение", - подчеркнул Демченко.

Смотрите заявление Демченко

Выезд за границу украинцев - новости по теме

Как сообщал Главред, в августе правительство обновило правила пересечения границы. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что мужчины 18-22 лет смогут свободно выезжать из Украины и возвращаться во время военного положения.

Также экономист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий предположил, что в будущем возрастной предел могут поднять до 25 лет. Он пояснил, что при длительной войне страна столкнется с нехваткой человеческих ресурсов в армии и экономике из-за низкой рождаемости и оттока населения.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский объяснил, что разрешение мужчинам 18-22 лет выезжать за границу приняли прежде всего для того, чтобы как можно больше украинских подростков заканчивали школу именно в Украине. По его словам, если бы этого не сделали, в старших классах могло бы не остаться ребят, а молодежь реже поступала бы в украинские университеты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред